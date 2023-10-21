Після помпезного весілля у Львові — на війну? Експрокурору Ільницькому принесли повістку, — ЗМІ

У Львові намагалися вручити повістку експрокурору Ростиславу Ільницькому, який нещодавно відгуляв лакшері весілля.

Про це повідомляє «Експрессо.Захід» з посиланням на джерела.

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Втім, представники Личаківсько-Залізничного об’єднаного районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки не змогли знайти експрокурора за жодною з адрес, а тому залишили повістку в поштовій скриньці.

Нагадаємо, колишній прокурор Ростислав Ільницький відгуляв дводенне розкішне весілля з експрацівницею львівського ДБР Роксоланою Москвою у п'ятизірковому комплексі Emily Resort, що поблизу Львова.

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Святкування тривало два дні. У перший день, за даними ЗМІ, на весіллі було понад 300 гостей. Для них виступали Олександр Пономарьов, Оля Полякова, гурт «Дзвони сонця». Ведучим свята був шоумен Григорій Решетнік.

Другого дня гостей розважав Дзідзьо, і було запрошено 500 осіб.

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У Держбюро розслідувань відреагували на інформацію про пишне весілля колишньої співробітниці ДБР Роксолани Москви та колишнього прокурора Ростислава Ільницького у Львові. Там наголосили, що вони не відповідають за вчинки експрацівниці.

Журналісти намагалися підрахувати у скільки вартувало святкування, оскільки лише 8-поверховий торт для молодят міг коштувати близько 100 тисяч гривень.

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Про святкування пишного весілля дізнались ЗМІ, а згодом — і вся Україна. Більшість українців вкрай негативно зреагували на подію: вони були обурені такому святкуванню у той час, коли триває повномасштабна війна з росією.

Пізніше Оля Полякова прокоментувала свій виступ на скандальному весіллі та порівняла себе з Робін Гудом. А ексрадник голови ОП Олексій Арестович, який намагався виправдати її, нарвався на потужний хейт українців.

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