«Своїх потрібно захищати. А я це вмію робити добре»: на війні загинув викладач Харківського університету

На війні загинув науковець, доцент кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи Навчально-наукового інституту екології Харківського університету Каразіна, Арсеній Рябенький. Про це повідомили у вищому навчальному закладі.

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Доля воїна розпочалася для викладача ще з Афганістану. Потім він став на захист незалежної України у 2014 році. 24 лютого 2022 року — знову на фронт.

«Своїх потрібно захищати. А я це вмію робити добре… Та що зі мною станеться? Я фартовий, — говорив він.

Мудрий та іронічний, яскравий, ерудований, запальний. Людина з безмежною жагою до життя та гострим почуттям справедливості, мужній, надійний, оптимістичний".

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За словами колег, у 2023 році після вкрай важкого поранення та тривалого лікування Арсеній отримав інвалідність, але знову пішов на фронт. Його слова були: «Я мушу це робити!»

«11 серпня його не стало… Нестерпний біль та люта ненависть до тих, хто відібрав непересічну людину, люблячого сина, чоловіка, батька, надійного друга, неординарного викладача», — написали колеги воїна.

В університеті попросили допомогти родині Арсенія Рябенького: 5168 7451 0626 1081 (Софія Джум, дружина).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в бою на Донеччині загинув відомий науковець-ядерник.

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