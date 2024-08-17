40.99 / 41.49 45.00 / 45.63
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Ловіть успіх: кому зі знаків зодіаку обов'язково пощастить у вихідні 17−18 серпня

11:39 17 серпня 2024
Астрологічний годинник

Астрологи, які дали поради всім знакам зодіаку на суботу, 17 серпня, назвали представників зодіакального кола, яким обов'язково пощастить цього вікенду.

Овен

Ваша чарівність та енергія допоможуть вам легко впоратися з будь-якими завданнями, будь то робота чи особисті справи. Можливі нові цікаві пропозиції, які варто розглянути, особливо якщо вони пов'язані з вашим хобі чи захопленням. Не бійтеся приймати рішення, які могли б змінити ваше майбутнє на краще. Час, проведений із близькими, подарує вам заряд позитивних емоцій та підтримки, стверджує slovofraza.com.

Лев

РЕКЛАМА

Соціальні заходи пройдуть особливо вдало і ви зможете налагодити нові корисні знайомства. Ваша творчість буде на висоті, що допоможе вам знайти оригінальні рішення для поточних завдань. Не пропустіть можливості продемонструвати свої таланти, особливо у публічних виступах. Приємні сюрпризи можуть чекати на вас у сфері особистих відносин.

Стрілець

РЕКЛАМА

Час, проведений у подорожах чи за кордоном, принесе вам багато радості та нових вражень. Це чудовий момент для початку навчання або освоєння нової навички, яка давно вас цікавила. Ваш оптимізм і жага до пригод залучать до вас однодумців. Підтримка друзів та сім'ї допоможе вам у реалізації амбітних планів.

Терези

РЕКЛАМА

Ваше вміння знаходити компроміси та дипломатично вирішувати проблеми принесе вам багато користі у переговорних ситуаціях. Відмінний час для зміцнення партнерських відносин та створення нових ділових зв'язків. Творчі проекти та спільні починання з колегами чи друзями будуть особливо успішними. Дбаючи про інших, ви також отримаєте масу позитивних емоцій та визнання.

Водолій

Натхнення та оригінальні ідеї будуть супроводжувати вас, особливо у роботі над особистими проектами. Не бійтеся виділятися та виявляти свою індивідуальність — це приверне увагу та визнання. Час для соціальних активностей та волонтерства може принести вам багато задоволення. Свіжі знайомства та взаємодія з новими людьми можуть відкривати перед вами нові перспективи.

Матеріал «Гороскоп на 17 серпня за картами Таро: Дівам — велика винагорода, Терезам — реалізація ідей, а Рибам — приємне спілкування» читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

178

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

лечо

Лечо виходить дуже смачним і закінчується ще на початку зими: Наталя Калнина поділилася своїм рецептом популярної закуски

помідори

Краще брати «під кришечкою» та вибирати з «дівчаток»: відома городниця розповіла, як отримати найпродуктивніше насіння томатів

Мартіна Навратілова

Легендарна тенісистка стала матір'ю у 67 років (фото)

Мариновані помідори

Мариновані помідори: збережіть цей рецепт, бо обов’язково захочете приготувати й наступного року

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту