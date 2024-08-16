До Осетрового Місяця, який суттєво змінить життя деяких знаків Зодіаку, залишається якась пара днів, і багатьох людей цікавить, що обіцяє нам всім субота, 17 серпня.

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В редакції відомого українського ресурсу вирішили не втрачати часу даремно, і зробили розклад на картах Таро.

Овен

На вас чекає успішний день. Ви зможете реалізувати давні мрії та знайти нові захоплення. Карти радять насолодитися моментом та не забувати хвалити себе за досягнення.

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Телець

Вам доведеться зіштовхнутися з труднощами. Ваші плани можуть різко змінитися, а настрій погіршитися. Проте не потрібно нервувати, адже ви самостійно здолаєте всі негаразди ближче до вечора.

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Близнюки

Близнюкам варто взяти під контроль свої емоції. Якщо ви вже встигли наговорити зайвого, про що шкодуєте, то краще виправити ситуацію. Карти радять попросити вибачення і зробити роботу над помилками.

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Рак

Життя Раків може кардинально змінитися. Можливо, ви довго чекали на відповідь якоїсь важливої для вас людини і саме в суботу все нарешті стане на свої місця. Але не поспішайте і все ретельно обдумайте.

Лев

Не соромтеся бути собою і не турбуйтеся про можливі наслідки. Зараз час ризикувати та отримувати бажане. Тому просто сяйте та насолоджуйтеся життям.

Діва

Ваша праця принесе велику винагороду та нові пропозиції. Не сумнівайтеся у своєму професіоналізмі. Карти радять продовжувати розвиток та крокувати впевнено у щасливе майбутнє.

Терези

Терези довгий час залежали від думки оточуючих. Вам дійсно нав'язували обмеження, через які було страшно зробити перший крок. Проте зараз варто повірити у себе та реалізувати власні ідеї.

Скорпіон

У вас можуть виникнути конфлікти з рідними людьми. Будь-яке необережне висловлювання стане причиною для сварки. Тому краще зберегти спокій та оминати гострі теми.

Стрілець

Стрільці зустрінуть у суботу людину з минулого. Саме вона зможе нагадати вам про важливі речі, про які через буденну метушню ви вже забули. Карти радять прислухатися до її порад.

Козоріг

Проведіть день з другою половинкою. Сплануйте спільну подорож, прогулянку парком чи пікнік на природі. Будь-які ідеї лише зміцнять ваші стосунки. Якщо у вас немає коханої людини, то скоро все зміниться.

Водолій

Ви досягли своєї мети і може здаватися, що більше немає про що мріяти. Але варто все одно будувати інші плани та ставити нові виклики перед собою. Ви будете задоволені результатом.

Риби

Відпочинок з друзями — це те, що вам зараз потрібно. Карти радять запросити їх у гості та провести гарно час. Приємне спілкування та дружні поради допоможуть вам розібратися в деяких проблемах.

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Також нагадаємо, що принесе всім знакам Зодіаку завершення Ретроградного Меркурія 28 серпня.



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