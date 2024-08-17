40.95 / 41.48 44.97 / 45.62
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Ловили у двох країнах одночасно: затримано зловмисників, які напали на прикордонника на Закарпатті та відібрали у нього автомат

10:49 17 серпня 2024
Силовики Румунії

У Закарпатті ухилянти знов напали на прикордонника та заволоділи його зброєю, намагаючись нелегально перейти кордон.

Цю інформацію журналісту Віталію Глаголі підтвердив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

За його словами, трьох порушників намагалися зупинити під час спроби незаконного перетину кордону в Румунію. Але чоловіки напавши на військовослужбовця, відібрали зброю та втекли в напрямку суміжної країни.

В ДПСУ зазначили, що на місце було вислано додаткові групи для пошуку правопорушників та перевірки тилових підступів до кордону. Про надзвичайну подію повідомили румуським колегам та правоохоронцям.

Згодом одного з порушників прикордонники України затримали неподалік — мешканець Закарпаття намагався подолати інженерні загородження, аби далі перетнути кордон. А румнська сторона повідомила про затримання біля кордону громадянина України з документами. Була знайдена й зброя прикордонника — її ухилянти кинули на території Румунії. Згодом був затриманий ще один українець.



Фото з сайту zakarpattya24.com

РЕКЛАМА

«Прикордонники України також виявили набої, які під час втечі нападники викинули недалеко від місця нападу на військовослужбовця. На даний час далі тривають всі необхідні дії щодо встановлення всіх обставин та підтримується звязок з прикордонниками Румунії», — додав Андрій Демченко.

Нагадаємо, що цього літа у Чернівецькій областідві особи з мачете та газовим балончиком напали на військовослужбовця ДПСУ в зоні ділянки ВПС «Селятин». Прикордонник у відповідь застосував табельний пістолет Макарова — один правопорушник загинув, інший отримав поранення.

РЕКЛАМА

Фото з сайту zakarpattya24.com

РЕКЛАМА

18

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

лечо

Лечо виходить дуже смачним і закінчується ще на початку зими: Наталя Калнина поділилася своїм рецептом популярної закуски

помідори

Краще брати «під кришечкою» та вибирати з «дівчаток»: відома городниця розповіла, як отримати найпродуктивніше насіння томатів

Мартіна Навратілова

Легендарна тенісистка стала матір'ю у 67 років (фото)

Потап в новому образі

Потап знову змінив стиль і став схожим на лідера антиукраїнського гурту. Куди далі?

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту