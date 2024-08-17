Помер олімпійський чемпіон з футболу (фото)
На 85-му році життя в Будапешті помер знаменитий футболіст та тренер збірної Угорщини, олімпійський чемпіон Імре Комора, повідомляє sportal.hu. Раніше не стало 40-річного володаря «золота» футбольного турніру Олімпійських ігор.
Більшу частину своєї ігрової кар'єри (11 сезонів) півзахисник провів у «Гонведі», з яким виграв Кубок країни і став чотириразовим віцечемпіоном Угорщини.
Найвдалішим у кар'єрі Імре Комори став 1964 рік, коли футболіст у складі збірної Угорщини завоював «золото» Олімпійських ігор та «бронзу» чемпіонату Європи.
Повісивши бутси на цвях, Комора тренував рідний «Гонвед» (тричі став чемпіоном Угорщини та взяв Кубок країни), збірну Угорщини (у трьох матчах) та «Олімпіакос», з яким здобув Кубок Греції.
До речі, свого часу Імре Комора був тестем легендарного угорського футболіста Лайоша Детарі, який колись був одружений із його донькою.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний футбольний тренер, який зробив Аргентину чемпіоном світу.
Фото ФК «Гонвед»321
Читайте нас у Facebook