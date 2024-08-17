Помер олімпійський чемпіон з футболу (фото)

На 85-му році життя в Будапешті помер знаменитий футболіст та тренер збірної Угорщини, олімпійський чемпіон Імре Комора, повідомляє sportal.hu. Раніше не стало 40-річного володаря «золота» футбольного турніру Олімпійських ігор.

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Більшу частину своєї ігрової кар'єри (11 сезонів) півзахисник провів у «Гонведі», з яким виграв Кубок країни і став чотириразовим віцечемпіоном Угорщини.

У складі "Гонведа" Імре Комора (праворуч) відіграв 11 сезонів

Найвдалішим у кар'єрі Імре Комори став 1964 рік, коли футболіст у складі збірної Угорщини завоював «золото» Олімпійських ігор та «бронзу» чемпіонату Європи.

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Повісивши бутси на цвях, Комора тренував рідний «Гонвед» (тричі став чемпіоном Угорщини та взяв Кубок країни), збірну Угорщини (у трьох матчах) та «Олімпіакос», з яким здобув Кубок Греції.

До речі, свого часу Імре Комора був тестем легендарного угорського футболіста Лайоша Детарі, який колись був одружений із його донькою.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний футбольний тренер, який зробив Аргентину чемпіоном світу.

Фото ФК «Гонвед»

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