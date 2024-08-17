Підживіть помідори у серпні: як покращити якість плодів

Сезон помідорів у розпалі. Щоб урожай був ще більш рясним, в серпні кущі потрібно правильно удобрити, пише видання Deccoria.

Підживлення помідорів в серпні також передбачає забезпечення рослин фосфором, який безпосередньо впливає на смак і якість плодів. Крім того, для правильного розвитку і рясного плодоношення кущам потрібна наявність мікроелементів, серед яких: залізо, магній, кальцій, бор і цинк. Завдяки цьому ми отримаємо багато смачних, соковитих і стиглих плодів. Однак важливо використовувати добрива в помірних кількостях, оскільки надлишок поживних речовин несприятливий для наших рослин.

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Просто залийте 1,5 кг золи 5 л окропу, ретельно перемішайте і залиште до охолодження. Потім додати 30 мл йоду, 10 г борної кислоти, а потім додати ще 5 л води. Цей кондиціонер ми використовуємо в розведеному вигляді — 1 л розчину на відро води.

Зола є джерелом багатьох мінеральних речовин, таких як калій, кальцій, магніт і фосфор, які підтримують ріст кущів і забезпечують рясне плодоношення. У свою чергу, йод має сильні фунгіцидні властивості, завдяки чому ефективно захищає томати від картопляної фторозу, борошнистої роси та інших грибкових захворювань. Подібним ефектом володіє і борна кислота. Регулярне використання такого кондиціонера зробить помідори красивішими за кольором, а також зробить їх солодшими і соковитішими. Вони також будуть захищені від хвороботворних мікроорганізмів, що допоможе отримати здорові та рясні врожаї.

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