Дріжджова настойка для овочів — і підживлення, і профілактика хвороб: як зробити і як використовувати

Як стверджують досвідчені городники, дріжджі добре показали себе у підживленні овочів на дачі, зокрема, томатів та огірків. Засіб також є захистом від різноманітних хвороб рослин.

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Автори каналу «Моя дача. Сад и огород» стверджують, що настій із дріжджів є профілактикою таких хвороб, як фітофтора у помідорів та борошниста роса у огірків.

Засіб досить простий у приготуванні: у 3 л води, підігрітій до 38 градусів, розчиняють 10 ст. ложок цукру та 10-грамову пачку сухих дріжджів.



Важливо пам'ятати, що дріжджі, які починають «грати», збільшать вміст ємності в розмірі у кілька разів — тому рекомендується вибирати тару значно більшу, ніж 3 літри.

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Засіб настоюють до 10 годин, періодично перемішуючи. Зручно поставити його «бродити» вранці, щоб надвечір настій був готовий. Тоді їм одразу ж можна підживити овочі.



Після того, як дріжджі «набродяться», у 10-літрове відро наливають 7 л води і додають 3 л дріжджової настойки.

Цим засобом огірки рекомендують підживлювати раз на 10−12 днів, помідори та інші овочі — один раз на 15 днів (по літровій баночці під кожен кущик). Перед внесенням добрива рослини слід добре полити.



Також кущі можна обробляти по листку — це і добриво, і профілактика захворювань. Помідори та огірки рекомендується обробляти раз на два тижні. Ефект повинен проявитися через два-три дні — листя на рослинах стане яскраво-зеленим, виглядатиме здоровішим, сама рослина одразу додасть у рості, стане активно цвісти та плодоносити.

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Обприскування по листку також рекомендують проводити увечері, щоб сонце не обпалило листя.

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Фото Pixabay

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