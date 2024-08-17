Наступного тижня, щоб ваші мрії з більшою ймовірністю втілилися в реальність, а настрій залишався на висоті, рекомендуємо прислухатися до порад експертів зі східних гороскопів, пише slovofraza.com.

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Щур

У Щура попереду чудовий тиждень для того, щоб зосередитися на своєму житті. Особливо вдалим буде час для захоплень, творчості, поїздок та кохання. У тих, хто народився в рік Щура, може виникнути приплив натхнення та творчої енергії, яку варто спрямувати як на вирішення поточних завдань, так і на емоційне відновлення. Якщо творчість не приваблює, то цю енергію можна спрямувати у кохання.

Бик

Людям, які народилися на рік Бика, може знадобитися значне психологічне зусилля. Вони мають чимось пожертвувати і переглянути свої принципи, щоб досягти цілей. Також Бикам буде необхідно завершити деякі розпочаті справи. Відкладати що-небудь на потім не рекомендується: це може призвести до небажаних наслідків, включаючи можливі труднощі у вересні.

Тигр

Тиграм у цей період особливо важливо знайти внутрішню гармонію та уникати конфліктів із близькими. Астрологи радять займатися самоаналізом і скоротити до мінімуму марне проведення часу та спілкування з неприємними людьми. Цього тижня можуть виникнути складні та неоднозначні ситуації, які вимагатимуть від Тигрів прийняття важливого рішення, що допоможе краще зрозуміти себе та своє життя.

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Кролик

Для Кроликів починається відмінний час для того, щоб навести лад як у будинку, так і в думках, позбавившись зайвого негативу. Трохи завзяття, жменя оптимізму та віра в себе допоможуть змінити ситуацію в найближчому майбутньому та залучити успіх. Протягом цього тижня Кролики можуть нагромадити сили для вирішення важливих завдань у найближчому майбутньому. Народжені у рік Кролика зможуть обернути спірні ситуації на свою користь.

Дракон

Драконам стане простіше контролювати свої емоції, обставини та оточуючих. Вони можуть зіткнутися з непростою ситуацією, хоча це навряд чи пов'язане з кар'єрою чи заробітком. Швидше за все, труднощі стосуватимуться особистого життя, і кінець літа принесе щасливі зміни. Серед потенційних небезпек експерти наголошують на можливій появі маніпуляторів в оточенні.

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Змія

Цілеспрямовані Змії зможуть ефективно використовувати чужі ресурси для досягнення своїх цілей, що допоможе заощадити енергію та сили. Однак така поведінка може викликати невдоволення у оточуючих, якщо не контролювати її. Важливо не лише брати, а й щось повертати людям. Експерти радять звернути увагу на свої почуття та думки: наприкінці літа Змії можуть отримувати важливі осяяння, яким варто приділити увагу.

Кінь

Коням варто прислухатися до своєї інтуїції, яка допоможе зрозуміти, як залучити успіх у майбутньому. Ваші думки можуть підказати, як реалізувати бажання та вирішити спірні питання з мінімальними втратами. На цьому тижні можливо, що доведеться звернутися до попереднього досвіду по допомогу. Не бійтеся робити помилки — зараз їх важко уникнути.

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Коза

Наполегливість, позитивний настрій та ясні думки допоможуть Козам покращити свої навички. Будь-які заходи, спрямовані на досягнення успіху, будуть ефективними. Однак до осені варто виявляти обережність у фінансових та конфліктних питаннях. Всесвіт радить активніше брати участь у соціальному житті, оскільки у діловій сфері важливу роль відіграватимуть оточуючі.

Мавпа

Мавпам загрожує виникнення проблем у областях, де раніше все було спокійно. Тим не менш, ці труднощі можуть виявитися корисними, оскільки виявлять слабкі місця та дозволять зміцнити свої позиції у майбутньому. Ті, хто дивиться вперед із оптимізмом, можуть розраховувати на сприятливий результат.

Півень

Цього тижня у народжених у рік Півня буде багато цікавих ситуацій. Жінки цього року часто згадуватимуть минуле та застосовуватимуть отриманий досвід. Чоловіки зможуть упорядкувати свої думки, переглянути пріоритети та позбутися всього непотрібного без жалю. Рішучі дії та кроки у потрібному напрямку мають ґрунтуватися не на емоціях, а на раціональному підході.

Собака

Оточуючі тягнуться до собак. Експерти фен-шуй вважають, що добрі та приємні Собаки можуть завести нових відданих друзів. Це вдалий час для зустрічей із близькими та для нових романтичних знайомств. У житті Собак може з'явитися приємна людина з минулого, а родичі виявлять ініціативу, вирішуючи важливі питання та справи за Собак.

Свиня

Оточуючі вчасно попереджатимуть народжених у рік Свині про можливі труднощі, важливі події чи небезпеки. Експерти радять активно спілкуватися з друзями, колегами, родиною та далекими родичами.

Ігнорування цієї поради може призвести до того, що неприємності виникнуть швидше і в невідповідний момент.

Як писали «ФАКТИ», раніше Анжела Перл поділилася гороскопом на серпень 2024 року.

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