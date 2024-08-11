Коням потрібно позбутися забобонів, а щурам на якийсь час відмовитися від інтернету та телевізора: східний гороскоп на тиждень 12 — 18 серпня

Починається новий тиждень і експерти східних гороскопів підготували прогноз для тих, хто народився під однією з дванадцяти тварин-талісманів, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Щур

Тим, хто народився в рік Щура, важливо пам'ятати про можливу шкоду телевізора для енергії та здоров'я. Цього тижня краще отримувати інформацію лише з перевірених джерел або повністю відмовитись від інтернету та телебачення. Краще зосередитися на спілкуванні із сім'єю та друзями. Якщо у вас є вільний час, постарайтеся приділити його близьким.

Бик

Бики відомі своєю добротою та чуйністю, але з 12 по 18 серпня ці якості можуть підвести. Важливо залишатися вірним собі, щоб уникнути розчарувань та труднощів. Створіть комфортну атмосферу будинку, щоб уникнути негативного впливу проблем на роботі та інших сферах.

Тигр

Тиграм, можливо, доведеться багато взаємодіяти з людьми, які їм не подобаються. Хоча це неминуче, постарайтеся не переживати через це. Інтуїція стане вашим найкращим помічником, допомагаючи знайти відповіді на важливі питання. Будьте обережні з вчинками, які можуть спричинити біль іншим, навіть якщо це стосується ваших ворогів.

РЕКЛАМА

Кролик

Кролики можуть зіткнутися з сильною втомою та апатією цього тижня. Допомогти впоратися з цим станом зможуть спілкування з оптимістичними та приємними людьми. Проекти, які Кролики вважали перспективними, можуть не виправдати очікувань. Не варто засмучуватися, адже Всесвіт надасть нові можливості та мотивацію. Можливо, розпочнеться нова стадія вашого життя.

Дракон

Період з 12 по 18 серпня принесе Драконам можливість розібратися в причинах своїх невдач і позбутися всього, що тягне їх униз. Це чудовий час для саморозвитку та покращення себе. Також настав момент використовувати на практиці раніше набуті навички. Зараз важливо не лінуватися та активно працювати над собою.

РЕКЛАМА

Змія

Народжені в рік Змії можуть стати більш тривожними та нервовими у ці сім днів. Щоб мінімізувати негативний вплив, намагайтеся менше думати про погане, уникати тривожних новин та не зосереджуватись на негативі. Це не найкращий час для побачень та змін у стосунках, але добрий для спілкування з близькими, родичами та друзями. Працювати стане складніше через неуважність.

Кінь

Для Коней зараз єдиний шлях до покращення — позбутися шкідливих установок та забобонів. Цього тижня важливо покладатися на власну думку та не звертати уваги на поради оточуючих. Не витрачайте марно часу; уникайте непотрібних дій і зосередьтеся на тому, щоб зробити своє життя кращим.

РЕКЛАМА

Коза

Козам слід уникати вчинків, про які вони можуть пошкодувати у майбутньому. Не варто брехати, сваритися чи критикувати інших. Важливо проаналізувати свої цілі та переконатися, що рішення приймаються самостійно, а не хтось робить це за вас. Самостійність — ключ до успіху. Незважаючи на вроджену скромність, у цей період Кози можуть стати більш дратівливими та вимогливими.

Мавпа

Протягом цього тижня Мавпи можуть швидко виснажити свою енергію. Щоб цього уникнути, спочатку займіться найважливішими завданнями, а потім переходьте до другорядних. До четверга внутрішні протиріччя затихнуть, разом з ними підуть втома, апатія та зневіра. Наприкінці тижня ви зможете усвідомити, що справді важливо для вас.

Півень

Півнів чекають складні часи, особливо тих, хто не любить змін. Проте решта зможе швидко адаптуватися до змін. Експерти радять народженим під цим знаком не панікувати та не боятися змін. Безлад і хаос можуть бути результатом минулих помилок і негативного сприйняття світу. Всесвіт натякає на необхідність стати позитивнішими.

Собака

Щоб досягти успіху у коханні та на роботі, Собакам важливо пам'ятати про правила візуалізації. У період з 12 по 18 серпня вони зможуть досягти своєї мети, якщо правильно розставлять пріоритети. Всесвіт сприяє одинакам, але якщо Собаки хочуть досягти успіху в команді, це також можливо.

Свиня

Цього тижня Свині мають багато роботи і справ. Щоб долати покладені обов'язки, їм доведеться вставати раніше, щоб мати більше часу для вирішення проблем. Можливі нові труднощі в різних сферах, але якщо бути готовими до них, вони не принесуть великого негативу. Потрібно бути трохи спокійнішим і більш розважливим.

Як писали «ФАКТИ», раніше Анжела Перл поділилася гороскопом на серпень 2024 року.

124

Читайте нас у Facebook