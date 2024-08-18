Ворог атакував Україну з повітря, а в рф палала нафтобаза

В ніч на неділю, 18 серпня, росіяни атакували мирні міста і села Україну дронами та ракетами.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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Зокрема, у Києві близько п'ятої години ранку 18 серпня була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ракетних ударів. У столиці також було чути вибухи, працювали сили та засоби протиповітряної оборони.

«Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою!» — зазначили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).



Цей удар, за попередніми даними, був практично ідентичний двом попереднім. За інформацією, яка перевіряється, рашисти знову, втретє поспіль, скоріше за все застосували північнокорейські балістичні ракети типу «KN-23». І знову сили та засоби нашої протиповітряної оборони не дозволили ворогу досягнути своє мети і уразити Київ.

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За попередніми даними балістичні ракети були уражені на підльоті до столиці.

Крім того, практично одночасно з балістикою, в бік Києва заходило кілька ударних БпЛА ворога. Але наші воїни ППО завчасно зробити так, щоб кияни не чули навіть звуків бойової роботи. Всі дрони противника були знищенні далеко за межами міста.

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Також сьогодні вночі російські терористи атакували Дніпропетровщину. Під ударом опинилася Нікопольщина, по якій ворог застосував дрон-камікадзе й артилерію. А ще — скинув декілька боєприпасів з БпЛА, повідомили у Дніпропетровській ОВА.

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Згідно з інфоомацією, агресор атакував район ввечері та вранці, поціливши по Нікополю та Марганецькій громадах. Там було понівечено господарську споруду. Люди на щастя не постраждали.

В той же час минулої ночі дісталося і об'єктам країни-агресора. Так, у ростовській області рф внаслідок ударів безпілотників сталася пожежа на нафтовому об'єкті.

Про це повідомив «губернатор» ростовської області поки що росії василь голубєв.

За словами російського чиновника, на заході регіону сили та засоби цієї ночі нібито «відбили атаку БПЛА літакового типу».

Пізніше він написав у своєму Telegram про ще одну «відбиту атаку» дронів, тепер уже на південному сході Ростовської області.

«Внаслідок падіння уламків на території промскладів у Пролетарську сталося загоряння дизпалива. До гасіння залучено підрозділи пожежників», — заявив губернатор.

Але згодом уточнив, що «о 05:35 через повторну атаку БПЛА гасіння пожежі на промбазі у Пролетарську призупинено».

Між тим в мережі були оприлюднені кадри із пожежею на нафтооб'єктах. Російські медіа кажуть, що палає нафтобаза через удар дронів.

Нагадаємо, що напередодні окупанти скинули КАБ на Мирноград на Донеччині, зруйнувавши багатоповерхівку і супермаркет, а також призвівши до людських жертв.

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