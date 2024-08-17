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Україна

Вибиті вікна та автомобілі, що згоріли: вранці окупанти завдали ракетного удару по Сумах (фото, відео)

8:19 17 серпня 2024
Вибух у Сумах

Ранком у суботу, 17 серпня, російські війська знов атакували прикордонну Сумщину — є влучання в обласному центрі.

За інформацією голові Сумської міської військової адміністрації Олексія Дрозденка, приліт зафіксовано в районі проспекту Свободи.

«Багато пошкоджених вікон, горить чимало автівок. Працюють усі відповідні служби. Пошук постраждалих продовжується, наразі одній людині надано допомогу. Розгортається оперативний штаб з ліквідації наслідків», — зазначив він.

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Фото "Суспільного"

Фото "Суспільного"

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В обласній військовій адміністрації додали, що росіяни продовжують чинити злочини проти мирного населення Сумщини, спрямовуючи ракети по житловій забудові населених пунктів. Цього разу ракетного удару було завдано по цивільній інфраструктурі обласного центру.

Фото "Суспільного"

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Фото "Суспільного"

Фото "Суспільного"

В Повітряних Силах ЗСУ зазначали, що російські війська 17 серпня завдали удару по Сумах крилатою ракетою «Іскандер-К» (пуски із Воронезької області — рф.). Також вночі ворог атакував 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ (рф).

Усі 14 шахедів збито розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.

Нагадаємо, що днями Олексій Дрозденко повідомляв про ракетно-авіаційний удар по об'єктам інфраструктури Сум. Тоді поранення дістала одна людина, а район Веретенівки залишався без газу та електроенергії

Фото зі сторінки Олексія Дрозденка

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