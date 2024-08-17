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Події

Окупанти скинули КАБ на Мирноград: зруйновано багатоповерхівку та супермаркет, є жертви (фото, відео)

18:57 17 серпня 2024
Обстріл

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 17 серпня було обстріляно Мирноград Донецької області. Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Сьогодні ввечері місто знову потрапило під ворожий вогонь. Росіяни поцілили у недобудовану 9-поверхівку», — написав він.

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Наразі відомо про 1 загиблого і 4 поранених.

За даними ЗМІ, внаслідок обстрілу було сильно пошкоджено супермаркет АТБ.

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Також Філашкін повідомив про те, що було обстріляно Краматорськ — у місті пролунали п'ять вибухів.

«Одна зі ракет РСЗВ „Смерч“ влучила у двоповерхівку, інші — у промзону. Уламками пошкоджено газопровід. Наразі відомо про 1 людину, яка перебуває під завалами — триває рятувальна операція», — написав він.

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Раніше Філашкін заявив в етері телемарафону, що ворог кожного дня намагається прорвати оборону військових ЗСУ на всіх напрямках. Однак він зазначив, що завдяки злагодженим діям українських захисників зробити йому це не вдається.

«Обстановка дуже складна. У ворога пріоритет — захопити місто Покровськ та місто Мирноград», — наголосив він.

Як писали «ФАКТИ», минулого місяця російські загарбники атакували Мирноград. Вони вдарили по місту двома керованими авіабомбами.

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