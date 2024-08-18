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Події

«Подарунки» від Кіма цілей не досягли: Повітряні сили озвучили підсумки нічної бойової роботи

9:59 18 серпня 2024
Північнокорейська балістична ракета

У ніч на 18 серпня 2024 року ворог атакував Україну балістичними, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними БпЛА типу «Shahed» (район пусків — Курська область рф). Такі дані навів командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

За його інформацією, усього радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено 16 засобів повітряного нападу противника:

  • 1 балістичну ракету «Іскандер-М»;
  • 2 балістичні ракети KN-23;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59;
  • 3 крилаті ракети (тип уточнюється);
  • 8 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними військами Повітряних Сил, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей:

  • 2 балістичні ракети KN-23;
  • 3 крилаті ракети (тип уточнюється);
  • 8 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

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«Решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей. Попередньо без людських втрат та потерпілих», — зазначає командувач Повітряних Сил.

Раніше у Вашингтоні офіційно визнали, що Північна Корея надсилає артилерійські снаряди й балістичні ракети до росії, і цю оцінку підтвердили експерти, проаналізувавши російські ЗМІ та уламки ракет в Україні.

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