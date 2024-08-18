Рух вантажівок заборонено: у Києві 18 серпня діятимуть погодні обмеження

Повернення липневої спеки в середині серпня спонукало владу Києва знову запровадити обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту.

«Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т», — йдеться у повідомленні від Київської міської влади.

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Перечекати спекотний період водіям рекомендовано на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Як відомо, аналогічні обмеження в столиці вже запроваджували на початку липня.

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Також нагадаємо про обмеження руху транспорту вулицею Трублаїні на ділянці від вул. Якова Качури до Кільцевої дороги та на ділянці безпосередньо Кільцевої дороги від Жулянського шляхопроводу до закладу швидкого харчування McDonald’s.

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