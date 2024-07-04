Спека до +41 і магнітні бурі: яка погода очікується найближчими днями

Останніми днями в Україні міняється погода — після спеки прийшло похолодання, але невдовзі знов очікується підвищення температури.

Метеоресурс Tropical Tidbits стверджує, що вдень очікується підвищення температури до +41. Пекельна спека може накрити країну 8, 10 та 12 липня. Максимальна температура у ці дні буде на півдні України, а на сході в цей час очікується до +39, у центрі +35, на заході +31.

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Тим часом у столичній Патрульній поліції попереджають, що у четвер, 4 липня, на території Києва введені обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту. «Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т. Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу», — зазначають правоохоронці.

Інформацію про спеку, що насувається, підтверджує й синоптикиня Наталія Діденко. За її прогнозом, сильна спека триватиме в Україні весь наступний тиждень. Максимальна температура повітря становитиме +33+37 градусів, на півдні, сході та в багатьох центральних областях +35+39, місцями ймовірно до +40 градусів!

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У п'ятницю, 5 липня, на заходи +23+27 градусів, місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. На півночі України також комфортно, вдень +24+29 градусів. Є ймовірність локальних дощів. У центрі — без істотних опадів. Вдень очікується +25+30, на Дніпропетровщині до +33+35 градусів. На півдні України повітря прогріється до +29+33 градусів, на Запоріжжі до +35 градусів. Східна частина буде найспекотнішою. Максимально вдень +33+37 градусів. Увечері можуть пройти дощі з грозами.

У Києві 5 липня передбачається комфортна температура повітря, +25, +26 градусів. Є невелика ймовірність короткочасного грозового дощу.

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«Вихідними в Україні буде сухо та сонячно. Сильна спека — на сході, півдні та в центрі, +32+37 градусів. На заході очікується 6−7 липня +26+32 градуси. На півночі впродовж суботи-неділі +28+32 градуси», — попереджає синоптикиня.

Паралельно експерти прогнозують й потужні магнітні бурі. Як повідомляє Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, одна з них очікується в липні з 10 по 16 число.

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10 липня — сильна магнітна буря, з 14 до 16 липня інтенсивність магнітної бурі спаде. Експерти класифікують її як середню. Наступні магнітні коливання очікуються 20 і 21 липня.

Щоб мінімізувати вплив магнітних бурь на організм, фахівці рекомендують пити більше води — не менше 1,5 л рідини на добу. Зменшити споживання смажених, жирних, гострих та солоних продуктів, надавати перевагу овочам, зелені, рибі, а також відмовитися від енергетичних і алкогольних напоїв.

Нагадаємо, що 5 липня очікується магнітна буря середньої інтенсивності.

Фото з мережі

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