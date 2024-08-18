В третю неділю місяця, 18 серпня, все більше людей усвідомлюють необхідність змін, результати яких повинні яскраво проявитися вже восени.

Про те, що чекає українців у фінансовій сфері в наступні три місяці, розповідає видання «Фокус».

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Овен



У Овна намічається непростий, але дуже продуктивний період — ви зможете почати нові проєкти, які будуть успішними, відчуєте прилив сил і енергії, у вас буде багато приводів для радості й оптимізму. Якщо у вас були або є проблеми зі здоров'ям, вам світить лікування. Продуктивний період для вас!

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Телець

Тельців переважно очікує удача і порядок у справах, але велика ймовірність витоку грошей. З одного боку ви відчуватимете фінансовий підйом, з іншого — на вас чекають великі витрати, іноді несподівані.

Близнюки

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Близнюки, ваш час настав! Хороші доходи, вдалі проєкти, високий ресурсний і енергетичний тонус, можливі вигідні партнерства з людьми, близькими за духом, зокрема у баченні бізнесу та ідей щодо проєктів. Ви буквально будете мчати щодуху до осені 2024 року. Важливо не сидіти склавши руки, інакше навіть найкращий період не матиме на вас жодного впливу. Але Близнюкам і не властива бездіяльність.

Рак

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У вас майже все так само добре, як у Близнюків! Багато енергії, хороші доходи, нові джерела отримання фінансів. Період гарний особливо для жінок — вам захочуть допомагати або вкладати кошти у ваші проєкти. Усе нове матиме успіх та хороші перспективи в недалекому майбутньому.

Лев

Перша половина осені 2024 року буде для Львів дуже вдалою. Ви знайдете високе заступництво або допомогу друзів, спонсорів. Перед вами засяють цікаві перспективи. Щоправда, ближче до листопада, ви можете відчути різкий відтік енергії та фінансові втрати. Словом, вам слід проявляти пильність у питанні власних ресурсів протягом усього року: він не найвдаліший для Левів.

Діва

Дівам варто себе оберігати. Багато перспектив і проєктів, які здаються прекрасними, можуть обернутися безглуздою втратою грошей і навіть нервовим зривом. Вам слід проявляти підвищену пильність, як ніколи! Перевірте свої заощадження і намагайтеся не витрачати кошти на дрібниці. Також, вам слід берегти себе в дорозі, особливо за кордон.

Терези

До вас наближається несподівана і велика грошова удача! Цілий туз Пентаклів! Але це не означає, що вам слід смітити грошима! Таро рекомендують вам увімкнути режим ощадливості та розумного поводження з грошима. Вам це створить правильну роботу грошового каналу!

Скорпіон

Після періоду невдач у Скорпіонів настає позитивний грошовий період, з непередбачуваною удачею, особливо в усьому новому. Для вас важливо оберігати особисті кордони і не починати допомагати і спонсорувати всіх, хто скаржиться: вони відразу з'являться біля вас!

Стрілець

Стрільцям світять невеликі, але стабільні доходи. Ви перебуватимете в деякому пасиві, як фізично, так і енергетично. У цей період більше щаститиме чоловікам: саме вони робитимуть правильний вибір і знаходитимуть джерела доходів, які будуть системно і безпрограшно працювати.

Козоріг

У Козерога буде двоїста ситуація: з одного боку перехід на новий рівень у грошовій сфері, з іншого — безперервна боротьба за виживання і місце під Сонцем. Вам рекомендують більше часу бути в дзені і не намагатися форсувати події — ви зробите гірше, а не краще. Відмовтеся від агресивних прийомів, вам потрібно навчитися плавного досягнення цілей.

Водолій

Водоліям варто перечекати цей період і повернутися до питання фінансових звершень через якийсь час, можливо, ближче до зими. Зараз — скоріше час «збирати каміння» і від цього нікуди не дітися. Хоча, високий рівень енергії допоможе вам вибратися з неприємного етапу з позитивними настроями.

Риби

До Риб йде удача і нові джерела доходів! Причому, не йде, а навіть біжить Ви почнете якийсь новий проєкт або придумаєте щось нове в рамках своїх робочих обов'язків, і це принесе вам визнання і дохід. Для вас цей період буде доленосним, дивіться в обидва!

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