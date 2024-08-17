Більше не самотні: три знаки зодіаку зустрінуть своє кохання восени-2024

Якщо наприкінці літа цього року на п'ять знаків зодіаку чекають неприємності, то осінь-2024 має стати має стати щасливою в особистому плані для тьрьох представників зодіакального кола .

ВІДЕО ДНЯ

Адже в цей період, як пише ukr. media, закриється низка кармічних затемнень на осі Овен — Терези, яка відповідає за шлюби, розлучення та реалізацію свого потенціалу.

Видання зазначає, що 2 жовтня відбудеться «королівське» затемнення в знаку Терези. Його аномальність полягає у тому, що під час затемнення з'єднання Сонця і Місяця утворює так звану «корону» навколо злиття. Це говорить про максимально важливий вплив на долі людей, ніби сам Всесвіт керуватиме зустрічами та сакральними знайомствами.

Овен

РЕКЛАМА

У ваше життя може прийти нова людина, адже затемнення 2 жовтня буде у вашому знаку партнерства. Імовірно, що щось лякатиме вас у цьому союзі, оскільки зараз цим сектором гороскопа рухається Чорний місяць. Він може принести страхи, проблеми, якісь не зовсім чисті любовні сюжети. Наприклад, ви можете закохатися, але людина буде одружена. Або ви самі вирішите вийти зі старих стосунків, тому що нова закоханість буде сильнішою і наче такою, про яку ви завжди мріяли.

Близнята

РЕКЛАМА

Нова закоханість, причому неймовірно пристрасна, чекає на вас завдяки затемненню 2 жовтня. Людина може бути пов'язана з вашими кармічними вчинками з минулого життя — тому, якщо вас швидко затягуватиме в цей союз, будьте певні — ви віддаєте якийсь обов'язок. Крім того, 2 жовтня ваш управитель Меркурій буде у поєднанні з Чорним Місяцем — саме ви можете стати ініціатором цього союзу. Варто кілька разів подумати, але не відтягуйте — іноді є ситуації, які нам необхідно прожити!

Телець

РЕКЛАМА

У вас може статися яскравий службовий роман, адже затемнення відбувається в секторі роботи, а ваш управитель 2 жовтня вже буде перебувати в Скорпіоні, який відповідає за ваші стосунки. Якщо ви готові почати такий неоднозначний роман, то будьте певні — пристрасті будуть нагромаджені до Повного місяця у Терезах 13 квітня. Тому дійте весь час.

Раніше астрологи назвали чотири пари знаків зодіаку, які ідеально підходять один одному — вони абсолютно сумісні.

Фото Pixabay

96

Читайте нас у Facebook