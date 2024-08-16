Період врожаю та достатку: кого Осетровий Місяць 19 серпня підштовхне до змін та особистісного зростання

Повний Місяць — час для загадування бажань і планування свого майбутнього. Саме таким буде період Осетрової повні у знаку Водолія, який почнеться 19 серпня.

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В цей час краще приготуватись до значного особистісного зростання й не боятися кинути собі виклик, а також розширити горизонти власних устремлінь, радять астрологи.

Осетровий Місяць — це назва повні, яку можна побачити у серпні кожного року. Інші назви цього явища — кукурудзяний або червоний Місяць. Його асоціюють із врожаєм та достатком.

А те, що астрологічна подія відбудеться у знаку Водолія, також означатиме, що ми будемо більш схильні будувати зв’язки і здійснювати досягнення у галузі технологій. Також таку повню пов’язують з прагненням нових перспектив та знань.

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Враховуючи прогресивні риси Водолія, Осетровий Місяць цього року пропонує ідеальне вікно для перегляду та підтвердження своїх довгострокових цілей, прийняття власної індивідуальності та дослідження новаторських ідей. І особливим цей вплив буде на людей, що народились під трьома знаками зодіаку.

Рак

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Розгляньте можливість позбутися старих шаблонів дій та мислення. Осетрова повня активує ваш сектор трансформації та спільних фінансів, спонукаючи вас прийняти зміни у ваших інтимних стосунках. Для вас відкривається чудова можливість провести відкриту та чесну розмову з вашим партнером чи радником, щоб вирішити проблеми чи внести необхідні зміни. Подивіться правді у вічі і це приведе вас до успіху.

Терези

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Осетрова повня запалить у вас іскру, спонукаючи зайнятися новим проєктом чи хобі або поринути у романтику. Прийміть це бажання досліджувати нові горизонти і пориньте у те, що вас хвилює. Виділіть час для глибшого вивчення нових задоволень, занурення в творчий проєкт, планування несподіваного побачення або вивчення нової мови. Дозвольте світу відкритись для вас з нової сторони.

Риби

Майбутня повня закликає вас до внутрішніх роздумів. Подумайте про те, щоб зробити перерву у рутині, щоб з'єднатися зі своєю духовною стороною. Виділіть час для медитації та самоспоглядання. Або просто прогуляйтесь на природі, щоби відпустити старі шаблони та прийняти нові перспективи. Прийняття цієї енергії може призвести до глибшого почуття спокою та самосвідомості. Ви нічого не упускаєте, вливаючись назад у себе.

А про те, що принесе всім знакам зодіаку завершення Ретроградного Меркурія 28 серпня, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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