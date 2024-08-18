Головного тренера збірної Польщі з футболу на Євро-2012 вбила страшна хвороба (фото)

На 77-му році життя помер колишній головний тренер збірної Польщі з футболу Францішек Смуда, повідомляє пресслужба Польського футбольного союзу (PZPN). Раніше не стало легендарного футбольного тренера, який зробив Аргентину чемпіоном світу.

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За інформацією польських ЗМІ, фахівець помер від раку крові в університетській лікарні у Кракові.

Францішек Смуда очолював збірну Польщі в 37 матчах у 2009--2012 роках, не зумівши з Кадрою вийти з групи на Євро-2012, який поляки приймали разом з Україною (з Грецією — 1:1, з росією — 1:1, з Чехією — 0:1).

Фахівець, якого визнавали найкращим тренером Польщі у 1996, 1997, 1999, 2008 роках, керував цілою низкою польських клубів (496 матчів в елітному дивізіоні), а також працював з командами Німеччини, Туреччини та Кіпру. Смуда — триразовий чемпіон Польщі з «Відзевом» та «Віслою», дворазовий переможець Суперкубку країни (з «Відзевом» та «Віслою»), а також володар національного Кубка (з «Лехом»).

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«Дякую за все, тренере!» — написав у соцмережі легендарний учень Смуди Роберт Левандовські, додавши їхню спільну фотографію, зроблену під час виступів за познанський «Лех» у сезоні-2008/2009.

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Матчі елітного польського дивізіону 18 і 19 серпня починатимуться з хвилини мовчання на згадку про Францішека Смуду.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пішов із життя колишній головний тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко.

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Фото pzpn. pl, ФК «Лех»

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