Помер колишній депутат Павло Бригинець

У сім'ї колишнього народного депутата України Олександра Бригінця трапилося горе. Через хворобу на 53-му році життя помер його молодший брат, депутат Київської міської ради VII скликання Павло Бригинець. Днями про трагедію в сім'ї повідомив також колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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Колишній народний депутат Олександр Бригинець показав спільне фото з братом, під яким написав: «Це мій молодший брат Павло. Після тероборони, де він був керівником підрозділу, його на фронт не забрали… Він пройшов курси БПЛА, але однак не забрали… Через здоров'я, сьогодні він помер… Помоліться за Павла!».

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Також смерть Павла Бригинця прокоментувала Київська міська рада.

«Від імені депутатського корпусу Київської міської ради висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким громадського діяча, депутата Київської міської ради VII скликання, секретаря Постійної комісії з питань культури та туризму Павла Бригинця, який помер на 53 році життя через хворобу.

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Павло Бригинець у статусі депутата та громадського діяча працював на благо нашого міста, завжди відстоював інтереси громади. Вічна пам’ять!" — йдеться в заяві міськради.

Нагадаємо, що сьогодні помер відомий французький актор Ален Делон.

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