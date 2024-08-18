Помер відомий французький актор Ален Делон

Французький актор Ален Делон помер у неділю, 18 серпня.

Про це повідомили французькі ЗМІ.

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Артисту було 88 років. Подробиць його рідні поки що не розкрили.

Рівно за місяць до цього дочка зірки французького кіно Анушка Делон показала фотографії тяжкохворого батька, у артиста діагностували рак та хворобу Альцгеймера. Жінка додала, що фотографії були зроблені зі схвалення її батька.

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Крім Анушки у Альона Делона залишилося двоє синів — Ентоні та Ален-Фаб'єн.

У червні Анушка в особистому блозі звернулася до батька, написавши зворушливий пост і поділилася архівним чорно-білим фото, на якому цілувала руку батькові.

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Фото з Instagram Анушки Делон

Син Делона розповідав, що його батько думав про евтаназію. І сам актор зізнавався, що розглядав цей варіант, наголошуючи, що з віком людина «має право покинути цей світ тихо, без лікарень та уколів».

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1957 року вийшов перший фільм за участю Альона Делона «Коли втручається жінка». 1960-го стався його прорив після фільму «На яскравому сонці». Потім були «Рокко та його брати» та «Леопард». Останній приніс Делон номінацію на «Золотий глобус». У Делона багато почесних нагород — від Берлінського та Локарнського кінофестивалів, Давид ді Донателло від Італійської кіноакадемії, німецька «Золота камера».

Раніше суд помістив Альона Делона під режим посиленої опіки.

Також нагадаємо про важку втрату легендарного 94-річного актора і режисера Клінта Іствуда — у липні пішла з життя його кохана жінка. А в червні помер 88-річний легендарний голлівудський актор Дональд Сазерленд.

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