Не беріть навіть за дуже низькою ціною: як не потрапити в халепу, купуючи вживане авто

Якщо власник автомобіля піклується про свою машину, і не дозволяє, щоб на ній з'являлися сколи та подряпини, то такий транспортний засіб може мати цілком пристойний вид, і при дуже низькій ціні може навіть «сподобатись» потенційному покупцеві.

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Водночас експерти вважають, що існують ситуації, коли найдешевший варіант може виявитися дуже проблемним, пише Oboz.ua.

Видання наводить кілька випадків, коли купувати вживану машину не варто, навіть якщо це здається вигідною угодою.

По-перше, не купуйте авто, якщо у нього є проблеми з кондиціонером. Це важлива деталь, яка може дорого коштувати в ремонті, і відновлення кондиціонера зазвичай потребує значних витрат. Якщо кондиціонер не працює, краще відмовитися від покупки.

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По-друге, зверніть увагу на стан кузова автомобіля. Наявність іржі, навіть в невеликих кількостях, може свідчити про серйозні проблеми. Іржа розвивається і погіршує стан металу з часом, що може призвести до дорогого ремонту або навіть необхідності заміни частин кузова.

По-третє, будьте обережні, якщо продавець стверджує, що автомобіль не заводиться «лише через необхідність заміни стартера». Це може бути ознакою того, що проблема набагато серйозніша і вимагатиме великих витрат на ремонт. Неправильна діагностика може бути способом сховати справжні проблеми.

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По-четверте, відсутність техпаспорта є червоним сигналом. Продавець може мати різні причини для відсутності цього документа, але жодна з них не повинна вас заспокоювати. Відсутність техпаспорта — це очевидний знак поганої угоди.

Уникання таких автомобілів допоможе зберегти ваші гроші та уникнути великих витрат на ремонт і обслуговування. Ретельний підхід до перевірки технічного стану і документів авто може зберегти ваш бюджет та нерви.

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Нагадаємо, експерти назвали популярні марки автомобілів, які не вже не будуть випускати у 2025 році.

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