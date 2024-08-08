Шабунін має найбільший відсоток недовіри серед антикорупціонерів — опитування
Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін отримав від українців найбільший відсоток недовіри серед антикорупціонерів.
Про це свідчать результати опитування, проведеного «Українською соціологічною платформою».
Так, кожен четвертий українець (25%) вважає, що Шабунін використовує образ «антикорупціонера» з власною корисливою метою. Для порівняння, журналіста Дениса Бігуса підозрюють у цьому 12,4% опитаних.
Водночас 24,6% респондентів взагалі не знали жодного зі згаданих в опитуванні прізвищ антикорупціонерів.
Нагадаємо, ДБР розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна, який числиться бойовим медиком і отримує надбавки за службу, залишаючись у Києві.
Зокрема, розслідують ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипу Nissan Pathfinder, який волонтери передали для ЗСУ.
Нещодавно у ЦПК стверджували, що саме вони ініціювали та використали «напрацьовані контакти» для отримання Україною винищувачів F-16.
Дослідження проводилося Українською соціологічною платформою у серпні 2024 року методом CAWI (анкетування онлайн у онлайн-панелі) серед громадян України віком з 18 років. Вибірка: 2000 анкет.
Раніше повідомлялося, що, за словами політичного експерта Олексія Голобуцького, Шабунін підтвердив замовлення дискредитаційної кампанії проти Гізо Углави.90
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