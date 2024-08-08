Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін отримав від українців найбільший відсоток недовіри серед антикорупціонерів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного «Українською соціологічною платформою».

ВІДЕО ДНЯ

Так, кожен четвертий українець (25%) вважає, що Шабунін використовує образ «антикорупціонера» з власною корисливою метою. Для порівняння, журналіста Дениса Бігуса підозрюють у цьому 12,4% опитаних.

Водночас 24,6% респондентів взагалі не знали жодного зі згаданих в опитуванні прізвищ антикорупціонерів.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, ДБР розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна, який числиться бойовим медиком і отримує надбавки за службу, залишаючись у Києві.

Зокрема, розслідують ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипу Nissan Pathfinder, який волонтери передали для ЗСУ.

РЕКЛАМА

Нещодавно у ЦПК стверджували, що саме вони ініціювали та використали «напрацьовані контакти» для отримання Україною винищувачів F-16.

Дослідження проводилося Українською соціологічною платформою у серпні 2024 року методом CAWI (анкетування онлайн у онлайн-панелі) серед громадян України віком з 18 років. Вибірка: 2000 анкет.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що, за словами політичного експерта Олексія Голобуцького, Шабунін підтвердив замовлення дискредитаційної кампанії проти Гізо Углави.

90

Читайте нас у Facebook