Готуємося до сезону горіхів: п'ять способів відмити почорнілі долоні після збирання та очищення

Прибрати сліди від горіхів на руках не так уже й просто. Але є кілька способів, які допоможуть зробити це максимально швидко. Після чищення горіхів на руках можуть залишитися неприємні темні сліди, які практично неможливо відмити просто водою або навіть із використанням простого мила. Але є низка способів, які допоможуть усунути такі забруднення досить швидко та ефективно. Про п'ять таких методів розповідається у відео на YouTube-каналі «Цікавинки для дітей».

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1. Випрати одяг вручну

Виправши кілька речей вручну або помивши посуд кілька разів, горіхове забарвлення можна практично змити з рук.

2. Лимон

Якщо ви шукаєте спосіб, як відмити руки від соку волоського горіха, то не варто оминати своєю увагою спосіб із використанням лимона. Лимонний сік чудово справляється з подібними завданнями. Потрібно розрізати навпіл плід лимона і протирати розрізаною частиною руки у тих місцях, де з’явилися потемніння від горіха.

Але шкіра стане світлішою не одразу — потрібно буде кілька разів повторити цю процедуру для потрібного ефекту.

3. Виноград

Потрібно розтовкти кілька дозрілих виноградинок і накласти утворену густу масу на руки. Після цього огорнути руки тканиною чи бинтом і зверху целофаном та почекати 20 хвилин. Далі добре помити руки. Якщо невеликі потемніння все ще залишаться, можна повторити цю процедуру через 30 хвилин. Проте таким чином можна вивести лише нескладні потемніння.

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4. Господарське мило

Треба натерти господарське мило на тертці і залити невеликою кількістю води. Коли мило розкисне й утвориться однорідна мильна суміш, її потрібно нанести на долоні й залишити на 15 хвилин, огорнувши руки целофаном. Після цього взяти зубну щітку або пемзу й протерти забруднені ділянки.

5. Ванночка для рук

Потрібно зробити будь-яку ванночку для рук, щоб розпарити їх, а потім провести очищення долонь, скориставшись пілінгом. Далі потрібно змастити руки кремом для зволоження.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як швидко відмити долоні, що почервоніли від буряка, а також про те, як швидко видалити з долонь запах часнику чи риби після приготування.

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