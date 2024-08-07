Як швидко видалити з долонь запах часнику чи риби після приготування: лайфхак від досвідчених кухарів

Виявляється, що звичайна зубна паста може використовуватися не лише для видалення сморіду у пральній машині, а й з рук, до яких після приготування страв з рибою або часником «чіпляється» неприємний та стійкий запах.

ВІДЕО ДНЯ

Як пише womanlife, миття рук із милом не завжди дозволяє вирішити проблему: часом запах є настільки стійким, що зберігається навіть після кількох гігієнічних процедур.

Читайте також: Прості лайфхаки: позбуваємося запаху у холодильнику

А от якщо спочатку протерти долоні зубною пастою, а потім змити її і лише після цього приступити до використання мила, то неприємного запаху точно не залишиться.

РЕКЛАМА

Про те, які звичайні засоби, які є в будь-кого вдома, допомогають боротися із забрудненнями та поганими запахами, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

47

Читайте нас у Facebook