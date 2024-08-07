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Як швидко видалити з долонь запах часнику чи риби після приготування: лайфхак від досвідчених кухарів

12:11 7 серпня 2024
Риба

Виявляється, що звичайна зубна паста може використовуватися не лише для видалення сморіду у пральній машині, а й з рук, до яких після приготування страв з рибою або часником «чіпляється» неприємний та стійкий запах.

Як пише womanlife, миття рук із милом не завжди дозволяє вирішити проблему: часом запах є настільки стійким, що зберігається навіть після кількох гігієнічних процедур.

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А от якщо спочатку протерти долоні зубною пастою, а потім змити її і лише після цього приступити до використання мила, то неприємного запаху точно не залишиться.

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Про те, які звичайні засоби, які є в будь-кого вдома, допомогають боротися із забрудненнями та поганими запахами, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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