Не спалюйте опале листя горіха: городникам підказали, як сжигайте опавшую листву ореха: огородникам подсказали, как можно ее использовать «с умом&rasp;його можна використовувати її «з розумом»

Восени, прибираючи в саду, на городі, багато хто спалює листя з дерев. Найбільше його падає з горіхів, які є на городах багатьох українців. Проте, досвідчені городники не радять цього робити.

На їх думку, найкраще засипати його в компостну яму, і тоді восени матимете прекрасне натуральне добриво, яке згодиться для будь-яких городніх культур, пише prostoway.com.

Також можна зібрати його в мішки — і тоді влітку не треба буде обприскувати хімікатами від шкідників на полуниці, малині, картоплі.

Звичайно, попередньо листя треба висушити. Найкраще це робити природним шляхом: після 2−3 сонячних днів воно робиться сухим. Таке листя можна розкидати між кущиками полуниці, малини, між деревами (яблунею, грушею, вишнею) в саду. Воно допоможе зберегти вологу, вбереже культури від заморозків, захистить від хвороб і шкідників.

Можна, готуючи на зиму грядки, дерева, перекопувати ділянку, посипавши листям. Перегнивши, воно стане компостом і прекрасним джерелом вітамінів. Якщо ж частину листя ви усе-таки вирішили спалити, то матимете ще одне добриво — попіл.

Раніше «ФАКТИ» писали, як виростити вдома фундук.

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