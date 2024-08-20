Позбудетесь пирію, осоту та берізки: «фермерка-красуня» порадила засіб для боротьби з «цілою купою бур’янів»

Поки аграрій з Київщини Валерій радіє великому врожаю ріпчастої цибулі, його колега, яку підписники потай називають «фермерка-красуня», вирішила поборотися з бур'янами.

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«Портулак, пирій, берізка, хрін, осот та купа інших. Саме зараз дозріває насіння бур'янів, яке вітер розвіює по ділянці», — звертається блогерка до читачів своєї сторінки у соціальній мережі.

Вона пояснює, що осот зараз формує кореневі паростки, з яких навесні виросте багато нових рослин. Корінь бур'яну досягає 4 метрів у глибину. І чим більше його порубати, тим більше нового осоту зійде наступного року.

Для боротьби з бур'яном фермерка використовує спеціальний препарат, який діє максимально ефективно. 100 мл цього препарату потрібно розчинити у 8 літрах води. Цього вистачить для поливу однієї сотки землі.

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Обробити ділянку варто зараз, зазначає фермерка. А за два тижні посіяти седерати.

Нагадаємо, раніше городниця з Одеси назвала три способи прискорення дозрівання помідорів без хімії та добрив. Вона також розповіла, як правильно збирати насіння з томатів, щоб забезпечити гарний врожай наступного року.

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