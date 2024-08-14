Краще брати «під кришечкою» та з «дівчаток»: відома городниця розповіла, як отримати найпродуктивніше насіння томатів

Відома блогерка «городниця з Одеси», яка раніше поділилася «хитрим» способом посадки полуниці у серпні, продовжує пропагувати нові й незвичні методи ведення робіт на дачі.

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Тепер жінка вирішила розповісти про те, як краще вибирати насіння для помідорів.

«Я щорічно збираю насіння томатів у себе на ділянці, а в магазині чи на базарі купую лише новинки. І весь час дякую подумки знайомому, який підказав мені що брати насіння томатів краще «під кришечкою та з «дівчаток» — так я роблю», — розповіла одеситка.

Завдяки «ноу-хау» знайомого аграрниці, вона отримує найурожайніше найпродуктивніше насіння високої схожості, яке до того ж стійке до хвороб нового сезону.

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«Я вибираю не лише за розміром, беру як середні, так і великі, а й за гендером. Так що не дивуйтеся — усі помідори насправді поділяються на «хлопчиків» та «дівчаток». А насіння потрібно збирати виключно з «дівчаток», — зауважила городниця.

За її словами, відрізнити їх можна за нижньою частиною — у «хлопчиків» там буде чорна крапка, а у

«дівчаток» або пляма чорна або риска.

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Плоди мають бути в стані біологічної зрілості. На поверхні томату не повинно бути тріщин, плям та інших ознак негараздів.

«Беріть плоди на насіння тільки з повністю здорових рослин, на яких нема ознак фітофторозу чи

інших патологій. Я збираю плоди на насіння з перших двох нижніх грон, оскільки вони зазвичай містять більше якісного насіння. Я не мию, адже на поверхні знаходяться дріжджові грибки та інша корисна мікрофлора. Зняті зрілі томати я розкладаю на сонячному підвіконні і залишаю до стану, коли вони стають м'якими. Це найкращий момент для випуску насіння», — розповіла городниця.

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Блогерка зауважила, що бере насіння томатів саме під кришечкою. Це тому, що там розташовано

найбільш насіння, яке вже визріло, вдало сформувалося і дасть у майбутньому чудовий врожай.

«Під кришечкою — це під самою верхівкою плоду. Тобто я не розрізаю томат уздовж, а ріжу його впоперек відступивши 2 см від верхньої частини. Насіння беру тільки те, яке залишається у верхній зрізаній кришечці. Його там небагато, але воно найурожайніше, дає найбільшу схожість й

найстійкіше до хвороб», — уточнила господиня.

Далі вибране насіння потрібно покласти у дрібне сито і промити під струменем води, щоб позбутися помідорної м'якоті.

Потім перекласти його на тарілку для попереднього сушіння. Найкраще викласти насіння на сонці на

вулиці — так воно швидше висохне.

Приблизно через тиждень насіння можна буде прибрати у паперовий пакет і наклеїти на нього

етикетку з назвою сорту.

Зберігати насіння потрібно у сухому і темному місці.

Також нагадаємо, ще одна відома аграрниця, яку колеги між собою називають «фермерша-красуня», розповіла, як бореться з портулаком у себе на дачі, а також показала, як в Індії вибирають цибулю механізованим способом.

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