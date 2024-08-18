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Посіяли у квітні, а зараз збираємо врожай: аграрій з Київщини Валерій назвав сорти цибулі, які дали чудовий результат

15:54 18 серпня 2024
аграрій Валерій

Аграрій Валерій, який приємно здивував колег «райським садом» на дачі під Києвом, продовжує радувати читачів соцмереж результатами своєї роботи.

«Сьогодні збираємо ріпчасту цибулю, яку виростили з насіння!»— написав він у соцмережі.

Також аграрій додав, що сіяли культуру на розсаду 4 квітня, а вже в середині серпня збирають великий врожай.

«Головки вийшли справді великими, і ми дуже задоволені результатом», — зазначив аграрій.

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Крім того, Валерій зазначив, що вони з дружиною вирощували два сорти: «Ексібішен» і «Candy». Саме сорти мають значення, як показує досвід інших аграріїв.

Одна жінка в коментарях написала, що потрібно попробувати ці сорти, а то сіяли інші, і вони вийшли маленькими. Підписники Валерія також поділилися своїм досвідом вирощуванні сорту «Ексібішен» — в когось результат був відмінний, а дехто, пори зусилля, не отримав бажаного врожаю цибулі.

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Нагадаємо, городниця з Одеси назвала три способи прискорення дозрівання помідорів без хімії та добрив. Вона також порадила, як правильно отримати найпродуктивніше насіння томатів.

Фото: скриншот відео

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