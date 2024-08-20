Вторинні санкції діють: в ОАЕ заборонили захід танкерів російського «тіньового флоту»

Об'єднані Арабські Емірати заборонили прибуття суден під прапором африканської держави Есватіні, яка не має виходу до моря. Це стало останньою ознакою того, що ця близькосхідна країна дистанціюється від ризикованих суден, які допомагають перевозити російську нафту, пише Bloomberg. Раніше «ФАКТИ» писали, що у Європі хочуть «посадити на ланцюг російський тіньовий флот».

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Згідно з урядовим циркуляром, прапор Есватіні внесено до списку, який обмежує заходження суден до портів і акваторій ОАЕ. До цього списку раніше був внесений і прапор Камеруну.

Судна, що ходять під обома прапорами, перевозили нафту для москви після того, як вона створила тіньовий флот кораблів, щоб допомогти забезпечити рух санкційних поставок. Заборона не поширюватиметься на судна, які пройшли оцінку ширшого міжнародного класифікаційного органу.

Державні прапори мають ключове значення для підтримання стандартів безпеки у світовому судноплавстві. Для нафтових танкерів Ліберія та Маршаллові острови є одними з найбільших постачальників «прапорів прикриття», але після вторгнення в Україну з'явилася низка менш відомих прапорів, що викликають питання.

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З 18 суден під прапором Есватіні, які можна побачити в даних відстеження суден, зібраних агентством Bloomberg, власність 16 суден незрозуміла. Кілька танкерів з цього списку перевозили нафту, видобуту в росії та Ірані, згідно з даними Kpler.

Раніше повідомлялося про скорочення російських фінансових потоків.

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