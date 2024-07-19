Шольц хоче «посадити на ланцюг російський тіньовий флот»: про що йдеться

Канцлер Німеччини Олаф Шольц за підсумками засідання Європейської політичної спільноти заявив, що посилить боротьбу зі старими танкерами, які росія використовує для експорту нафти. Про це повідомляє видання N-TV.

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«росія намагається експортувати нафту і фінансувати війну проти України досить старими танкерами, які вона купує на світовому ринку через підставних осіб, — сказав канцлер — Ці „ловці душ“ становлять ризик для безпеки морського судноплавства і, звичайно, для наших морів і навколишнього середовища».

Шольц додав, що ЄС вже відреагував санкціями. Тепер черга і за його країною.

«Тепер ми хочемо об'єднати зусилля в глобальну коаліцію, щоб покласти край цьому тіньовому флоту».

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Раніше повідомлялося, що росія адаптується до санкцій, і її доходи від продажу нафти зросли на 50% у травні 2024 року.

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