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Шольц хоче «посадити на ланцюг російський тіньовий флот»: про що йдеться

13:33 19 липня 2024
Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц за підсумками засідання Європейської політичної спільноти заявив, що посилить боротьбу зі старими танкерами, які росія використовує для експорту нафти. Про це повідомляє видання N-TV.

«росія намагається експортувати нафту і фінансувати війну проти України досить старими танкерами, які вона купує на світовому ринку через підставних осіб, — сказав канцлер — Ці „ловці душ“ становлять ризик для безпеки морського судноплавства і, звичайно, для наших морів і навколишнього середовища».

Шольц додав, що ЄС вже відреагував санкціями. Тепер черга і за його країною.

«Тепер ми хочемо об'єднати зусилля в глобальну коаліцію, щоб покласти край цьому тіньовому флоту».

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Раніше повідомлялося, що росія адаптується до санкцій, і її доходи від продажу нафти зросли на 50% у травні 2024 року.

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