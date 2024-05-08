За словами високопоставлених західних чиновників і російських фінансистів, репресії США проти банків, які фінансують торгівлю товарами для війни путіна в Україні, значно ускладнили переміщення грошей в росію та з неї. Раніше «ФАКТИ» писали, що зростає тиск Заходу через можливі вторинні санкції на китайську економіку.

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Обсяги торгівлі москви з ключовими партнерами, такими як Туреччина та Китай, впали в першому кварталі цього року після того, як США націлилися на міжнародні банки, які допомагали росії купувати важливі продукти для допомоги її військовим зусиллям, пише Financial Times.

Виконавчий наказ США, який був введений в дію наприкінці минулого року, спонукав кредиторів відмовитися від російських контрагентів і уникати операцій у низці валют, заявили західні чиновники та троє високопоставлених російських фінансистів.

«росії стало важче отримати доступ до фінансових послуг, необхідних для отримання цих товарів, — сказала Анна Морріс, заступник помічника міністра фінансів США з глобальних питань. — Це, безумовно, мета — значно ускладнити надходження цих грошей, збільшити вартість для росіян і тертя в системі. Зрив — важливий результат».

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Щоб обійти обмеження, потрібна зростаюча мережа посередників, щоб уникати регуляторного контролю, навіть якщо транзакції не мають нічого спільного з російською військовою машиною, заявили чиновники та фінансисти, водночас збільшується конвертація валюти та комісійні витрати.

«З кожним місяцем стає все важче і важче. Один місяць це долари, наступного місяця — євро; протягом шести місяців ви практично нічого не зможете зробити. Логічною кінцевою точкою цього є перетворення росії на Іран», — сказав високопоставлений російський інвестор, маючи на увазі суворі фінансові санкції проти Тегерана.

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Після повномасштабного вторгнення в Україну Туреччина експортує «високопріоритетні» товари — предмети, які в основному призначені для цивільного використання, але визначені як критичні для військових дій, наприклад мікрочіпи — до росії та п’яти колишніх радянських країн. За даними Trade Data Monitor, у 2023 році обсяг сягнув 586 мільйонів доларів, що в п’ять разів більше, ніж до війни.

Але в першому кварталі цього року експорт Туреччини до росії впав на третину порівняно з аналогічним періодом минулого року до 2,1 мільярдів доларів. А вартість заявленого експорту пріоритетних товарів до росії та сусідніх країн впала на 40 відсотків до 93 мільйонів доларів у першому кварталі 2024 року порівняно з попереднім кварталом, демонструючи вплив виконавчого указу.

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Різке падіння експорту, пов’язаного з війною, пояснюється страхом банків перед наслідками з боку США, які можуть відстежувати будь-яку доларову операцію та «калічити» кредиторів, виключаючи їх із доларової фінансової системи, заявили американські чиновники та експерти.

Міністерство фінансів може застосувати до кредиторів вторинні санкції, якщо підозрює, що вони мають справу з компаніями, забороненими через їхні зв’язки з військово-промисловим комплексом росії.

«США дійсно мають важелі впливу на фінансовий сектор, — сказала Еліна Рібакова, старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона. — Вони можуть виявити, чи робите ви щось не так, навіть найменший банк, якщо ви якось пов’язані з доларом. Тож це лякає людей».

Обмеження на платежі мали жахливий ефект далеко за межами тіньової торгівлі компонентами для російської військової машини, оскільки банки припиняли цілі категорії операцій з москвою, щоб не потрапити під санкції США.

Російські трейдери звернулися до менших банків та альтернативних валют, оскільки великі банки в таких країнах, як Туреччина та Китай, ухиляються від співпраці з ними.

За словами залучених фінансистів, російські імпортери та експортери також укладають більше угод у рублях через труднощі з обміном валюти на долари та євро. Для імпорту розрахунки в рублях зросли приблизно до 40% з довоєнного рівня у 30%.

Раніше повідомлялося, як війна в Україні послаблює російську економіку.

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