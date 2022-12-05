росія створює «тіньовий флот» для транспортування нафти: експерти

рф придбала більше сотні застарілих танкерів для доставки нафти в Індію, Китай і Туреччину, про це повідомляє Financial Times. Москва намагається зберегти поточні обсяги експорту у відповідь на західні санкції щодо нафти.

Як повідомляє видання, судноплавний брокер Braemer, останнім часом відзначає збільшення кількості раніше невідомих покупців суден. Зазвичай це стосується танкерів, яким кілька років. Аналогічну тенденцію відмічає і Гарвардський центр Девіса. За словами експерта Крейга Кеннеді, низка кораблів пішла до росії через кілька тижнів після продажу.

За даними Braemar, цього року росія придбала щонайменше 109 суден безпосередньо або через посередників. Енергетична консалтингова компанія Rystad зазначає, що росіяни отримали 103 танкери за рахунок «купівлі та переміщення суден, що обслуговують Іран та Венесуелу», які також перебувають під нафтовим ембарго.

Аналітики вважають, що хоча додаткові танкери і зменшать вплив західних санкцій, вони не усунуть проблеми з експортом нафти з росії. Крейг Кеннеді стверджує, що дефіцит може збільшитися в лютому 2023 року, коли санкції будуть поширені на нафтопродукти. Тоді москві знадобиться ще більше кораблів. За оцінками експертів, росії може не вистачити «60−70 танкерів», щоб заповнити цю прогалину.

В середині жовтня віце-прем'єр Олександр Новак заявив, що росія не буде торгувати з країнами, що встановлюють граничні ціни, і має намір розширити свій флот для транспортування вуглеводнів, в тому числі в Азію. Однак це буде дуже дорого коштувати.

5 грудня набудуть чинності санкції ЄС, які забороняють експорт російської нафти через шельф. Водночас ЄС та Велика Британія заборонять страхування, фінансування та надання суден для транспортування російської нафти, за винятком випадків, коли вартість нафти є нижчою за встановлену межу. Вона була встановлена на рівні 60 доларів за барель.

Нагадаємо інтерв'ю «ФАКТАМ» Павла Клімкіна: «Війна для нас закінчиться, коли буде повністю перезавантажений російський режим».



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