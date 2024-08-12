Хвора на рак Кейт Міддлтон записала відеозвернення і здивувала шанувальників зовнішністю

З того часу, як стало відомо, що Кейт Міддлтон бореться з онкологією, принцеса пів року не з'являлась на публіці, чим викликала хвилювання у шанувальників та у підданих.

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Певно, піарники принца та принцеси зробили важливі висновки, і після появи на параді Trooping the Colour Кейт нагадує про себе дедалі частіше — якщо не публічними появами, то публікаціями в соцмережах, де регулярно з'являються сімейні фото, зроблені самою принцесою Уельською, а також її особисті, раніше не опубліковані знімки.

А напередодні разом із принцом Вільямом вона наважилася записати відеозвернення на честь закінчення Олімпійських ігор у Парижі з подякою команді з Великобританії.

«Від усіх нас, хто стежив за вами з дому по телевізору, дякую, команда з Великобританії!» — звернулася принцеса до спортсменів.

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Її підтримав принц Вільям, який додав, що його дуже надихнули успіхи англійських олімпійців.

Крім принца та принцеси, у ролику знялися Снуп Догг, а також обожнюваний усіма Девід Бекхем та низка інших знаменитостей.

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Якщо повернутися до принцеси, то варто признати, що шанувальників королівської родини більше зацікавив її зовнішній вигляд, ніж привід для відео. Вперше за довгий час їм вдалося розглянути Кейт поблизу, а не на знімках репортерів, які, ймовірно, вдаються до фотошопу.

На думку передплатників Уельсів, хвороба сильно позначилася на зовнішності Кейт — вона стала виглядати старшою за свої роки і до того ж дуже втомленою (що й не дивно).

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На щастя, не без захоплення більшість фанів відзначають, що незважаючи на зміни, тримається Міддлтон відмінно, викликає лише захоплення.

«Кейт виглядає настільки іншою! Вау», «Кетрін чарівна», «Кейт виглядає такою розслабленою та бадьорою», — пишуть фоловери королівської пари.

Зовнішній вигляд Вільяма, до речі, нікого теж не залишив поза увагою. Згідно з опитуванням кількох телекомпаній, принц із триденною щетиною, який змінив діловий костюм на спортивне поло, викликає захоплення більшості жінок.

Як повідомляли «ФАКТИ», Кейт Міддлтон самостійно робить усі фотографії дітей та принца Вільяма, а іноді навіть застосовує фотошоп. У червні принцеса подарувала фото своєї родини чоловіку у день його народження.

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