Операція «Очерет»: завербований ГУР російський пілот FPV підірвав штаб з офіцерами і перейшов на бік України

Внаслідок успішної операції проєкту «Хочу жить» та Легіону «Свобода Росії» (нині його бійці саме воюють на Курщині) під назвою «Очерет» військовослужбовець російської армії підірвав штаб офіцерів батальйону «шторм зет» і перейшов на бік України.



Як розповіли українські розвідники, цієї зими пілот FPV з позивним «Сільвер» вийшов на зв’язок із Легіоном «Свобода Росії». Своє рішення він пояснив систематичними воєнними та іншими злочинами командування, включно з позасудовими стратами, побиттями та поборами в окупаційному підрозділі.



У межах взаємодії з російським військовослужбовцем Україна змогла отримати цінні розвідувальні дані про розташування, чисельність та наміри ворога на конкретному напрямку фронту.



Далі у зручний момент «Сільвер» кинув гранату в вентиляційний отвір підвалу штабу окупаційного підрозділу «шторм Z», де спав його комбат та інші російські офіцери.



«Там десь 15 людей було у підвалі. У цьому приміщенні була труба прямо над ліжком, де спав комбат. Вона виходила на вулицю поруч з під’їздом, і ми вирішили в цю трубу вкинути гранату або дві, щоб вони поруч з ними вибухнули», ― розказав він.

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Коли справу було зроблено, росіянин утік заздалегідь продуманим маршрутом та перейшов на підконтрольну Україні територію.



Нині російський доброволець став рекрутом Легіону «Свобода Росії», аби боротись зі злочинним путінським режимом.

Нагадаємо, що раніше очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов заінтригував українців заявою про можливого лідера майбутнього заколоту в країні-агресорці росії.

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