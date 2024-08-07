«Для заколоту в росії потрібен лідер. Наразі один з таких знаходиться в Україні»: Буданов заінтригував заявою

З моменту, коли в росії підірвали літак з керівниками ПВК «Вагнер», у тому числі й Євгеном Пригожиним, минув майже рік. За весь цей час українська розвідка не спостерігає в рф жодних рухів у напрямку повторення сценарію із заколотом «вагнерівців» у червні 2023-го.

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Очільник ГУР МО України Кирило Буданов вважає, що для повторення такого сценарію безпосередньо на території росії має знаходитися лідер, здатний на такі дії. Про це він заявив під час виступу перед випускниками KSE, пише «Форбс».

«Якщо говорити про умовні заколоти етнічних груп, для цього потрібен лідер на місці. Є гарний лідер, він знаходиться у нас, але набуває спроможності. Тоді можна буде про щось говорити. Само собою нічого ніколи не відбувається, заколот „вагнерівців“ готувався дуже заздалегідь», — зазначив він та додав, що українській розвідці про це було відомо десь за півроку.

Стосовно нинішнього стану справ на фронті, то, за словами Буданова, основний напір наступу росіян, який затягнувся, має завершитися «за півтора-два місяці». Він зазначив, що практика десятирічних війн свідчить, що наступальний потенціал будь-якої армії зазвичай вичерпується за два місяці. Росіяни «активничають» вже близько трьох місяців і надалі, як прогнозує очільник ГУР, буде деякий спад. А після певного затишшя — знов активізація наступальних дій. Те, що відбуватиметься дали, залежатиме від України та шляху, що вона обере: займа вичікувальну позицію чи діятиме на випередження.

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Нагадаємо, що російські пабліки після авіатрощі літака з Пригожиним та Уткіним на борту, стверджували, що фінансист ПВК «Вагнер» зустрічався з путіним і що після спілкування з господарем кремля був у нестямі від люті.

Фото зі сторінки ГУР МО у соцмережах

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