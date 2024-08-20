Якщо під рукою немає вантуза: українська експертка з чистоти «Лесюля-чистюля» порадила, як прочистити унітаз

Експертка з чистоти, яку читачі її блогу ніжно називають «Лесюля-чистюля», і яка розповідала про типи ванн та їх очищення, вирішила поговорити з читачами про ще одну, не менш «неприємну» тему — що робити, коли забивається унітаз.

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«Якщо засмічення досить невелике, видалити його в домашніх умовах не складе труднощів. Найпростіший спосіб зробити це — використовувати сантехнічний трос або вантуз. Це прості у використанні, але ефективні інструменти, які допомагають усунути засмічення та прочистити унітаз механічним способом. Якщо у вас є сантехнічний трос, можна досить швидко видалити засмічення в унітазі у межах квартирної розводки», — пише експертка у своєму блозі.

Але як почистити унітаз, якщо вантуз та сантехнічний трос не справляються?

Все ж таки трапляються випадки, коли сильне засмічення не вдається видалити самому, а чищення не дає особливого результату. У такій ситуації, щоб позбутися засмічення підручними засобами, доведеться витратити більше часу та сил. Але немає нічого неможливого!

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Отже, проштовхнути засмічення вантузом не вдалося, а трос не спрацював чи його у вас взагалі немає… Що робити в такій ситуації і як усунути засмічення в унітазі, щоб знову можна було використовувати туалет? Є кілька варіантів, як усунути засмічення в унітазі в такому разі. Деякі з них справді можуть спрацювати.

Чищення гарячою водою



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Це досить простий метод, який дозволяє провести усунення засмічення звичайною гарячою водою. Вам необхідно довести до кипіння кілька відер води, а потім вилити окріп в унітаз таким чином, щоб струмінь води потрапляв у зливний отвір під прямим кутом. Не лийте одразу занадто багато води, підливайте її в міру проходження. У процесі можна спробувати проштовхнути засмічення вантузом.

Процедуру варто повторити кілька разів з інтервалами у кілька хвилин. Гаряча вода допоможе промити засмічення, і ваш туалет знову працюватиме. Але враховуйте, що прочистити засмічення у такий спосіб можна лише в тому випадку, якщо забився унітаз не дуже сильно. Наприклад, через скупчення паперу чи жирових відкладень. Усунути сильне засмічення в унітазі таким чином навряд чи вийде.

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Але як прочистити унітаз у такому разі?

Чистка содою та оцтом



Цей метод допомагає видалити засмічення унітазу, якщо він забився органічними відходами. Щоб прочистити унітаз і проштовхнути засмічення, потрібно взяти близько 200 грам соди і насипати її в унітаз. Потім акуратно додати таку ж кількість оцту. Будьте обережні, тому що ці речовини вступають у сильну реакцію з виділенням піни та газів. Не дихайте випарами та простежте, щоб унітаз не переповнився піною.

Отриману суміш залиште на 15−20 хвилин, після чого промийте туалет кількома літрами гарячої води. Якщо засмічення має органічне походження, можливо, воно розчиниться. При необхідності процедуру можна повторити, щоб остаточно прибрати засмічення. Це недорогий та ефективний засіб, яким можна прочистити багато видів засмічень у домашніх умовах.

Чищення побутової хімією («Кріт» та його аналоги)



У магазинах з побутовою хімією продається багато різноманітних складів для прочищення засмічень в унітазі. Вам лише потрібно вибрати той засіб, який вам підходить залежно від того, з яким засміченням ви маєте справу. Попередньо радимо проконсультуватися у продавця, якщо ви не впевнені у своєму виборі.

Такий засіб може бути у вигляді гранул, порошку чи рідини. У ньому містяться досить агресивні компоненти, такі як кислоти та луги, які розчиняють навіть сильні засмічення. Їх можна використовувати самостійно в домашніх умовах, але слідкуйте, щоб засіб не потрапив вам у рот і очі, а після використання ретельно помийте руки, щоб змити його.

Також блогерка приводить відео свого знайомого, який показав один із способів прочищення унітазу пляшкою з-під безалкогольного напою і, здається, дуже вдало відтворив образ «справжнього сантехніка», що ніколи не береться до прочищення унітазів тверезим (втім, це лише припущення).

Нагадаємо, що раніше свої секрети прочистки унітазу розкривала господиня зі США, яка веде блог під ніком «Clean Master» («Майстриня з чистоти»).

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