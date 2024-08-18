Чим відмити ванну від іржі та нальоту в домашніх умовах: українська експертка з чистоти Леся дала кілька порад

Через постійне використання сантехніки та жорстку воду, яка тече з кранів, на ванній можуть з'являтись жовті плями, плями вапна іржі, інші забруднення. Для видалення плям та бруду можна використовувати різноманітні засоби побутової хімії з магазину, але не менший ефект мають і «народні методи».

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Перш за все потрібно враховувати матеріал, з якого зроблена ванна, пише у своєму блозі експертка з чистоти Леся.

Наприклад в Україні, найбільш популярні ванни з акрилу, чавуну та покриті емаллю. Вони вважаються за найміцніші й найбільш приваблюють ціною та якістю.

Не зважаючи на те, що це досить доступна ціна за таку якість, все одно треба дбати про зовнішній вигляд ванни. А щоб якісно відмити ванну від нальоту в домашніх умовах треба знати, чим її мити можна, а чим — ні.

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Акрилові ванни можна мити нейтральними мийними засобами, застосовуючи м’яку губку або тканину.

Краще уникати абразивних засобів (які містять грубі частки або складові: сода, порошок для прання ітд.) та жорстких ганчірок.

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Чавунні ванни. Частіше за все чавун покритий емаллю, яка досить ніжна. Проте ванна все одно залишається стійкою на агресивні речовини.

Почистити ванни можна будь-якими мийними засобами, м’якими ганчірками без металевих кінцівок.

Краще уникати інтенсивних рухів, які можуть пошкодити чавунну ванну, та перетримки засобів на поверхні.

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Ванни з емалірованним покриттям можна чистити засобами, які містять соду, сіль, лимонну кислоту. Застосовувати м’яку губку або тканину.

Слід уникати вживання кислот, бо вони не підходять для емалі, агресивних абразивів (такі як силіконові чи алюмінієві губки) та сильного тиску при чищенні, який може пошкодити поверхню.

Ці рекомендації, зазначає Леся, допоможуть очистити стару ванну правильно, без пошкоджень чи подряпин.

Для чищення ванни можна використовувати народні засоби, якими користувалися наші бабусі. Наприклад сода, вона чудовий приклад еволюції простого засобу для кулінарії у відмінний засіб для чищення різних поверхонь.

Щоб відмити ванну від вапняного нальоту в домашніх умовах можна використати кілька способів:

Сода з лимонною кислотою. Взяти однакову кількість лимонної кислоти та соди. Додати до суміші будь-який мийний засіб (наприклад Fairy) в пропорції 1:2. Змішати усе до консистенції пасти та натерти цим ванну. Залишити суміш на 20± хвилин, а після змити теплою водою.

Лимонний сік і сіль: Змішати сік половини лимона та 150 грам солі. Повинна вийти кашка, яку можна буде застосувати 3 хвилини після того, як суміш настоїться. Треба обережно очистити потрібну поверхню від нальоту. Залишити кислоту на 10−15 хвилин, щоб точно відбілити увесь наліт, а після змити водою.

Нашатирний спирт: Можна також взяти чистий аміак та розбавити його у воді в пропорції 1:10. На початок треба нанести потрібну кількість речовини на ватний диск, а після почати відмивати ванну. Залишити спирт на 5−10 хвилин, потім змити водою.

Перед тим як почистити ванну, промий її гарячою водою.

Відмити жовтизну з ванни можна за допомогою прального порошку. Потрібну кількість порошку нанеси на мокру поверхню. Ванна мусить бути мокрою, тому що так пральний засіб краще поглинається.

Щітку з довгим кінцем почати відмивати жовтизну. Залишити порошок на 40 хвилин і змити теплою водою.

Оцет, зазначає Леся — речовина, яка швидко позбувається небажаних слідів. Є 2 варіанти, як можна його використати:

Заповнити ванну водою та додати 1,5 літра оцту. Нехай залишиться наповненою на ніч. Рано вранці випусти воду та відмий стінки губкою та теплою водою.

Паперові рушники намочити їх оцтом та залишити на ванні на кілька годин. Потім промити все проточною водою.

Також відмити ванну можна самою содою, тільки з додатком оцту. Треба змішати близько 150 грамів соди з 2 столовими ложками оцту. Можна коригувати кількість залежно від потрібного об’єму — чим більше поверхня, ти більше соди+оцту.

Треба натерти потрібні місця даною речовиною та залишити на 20−30 хвилин. Після цього можна відмити ванну тільки вже водою (бажано теплою).

А поради Лесі доповнила ще одна українська блогерка, Джулія. Вона навіть записала миле відео з цього питання.

Раніше ми розповідали, що потрібно зробити, щоб жовто-сіра ванна знов стала білою.

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