Допоможе яєчна шкаралупа, кока-кола та зубна паста: Clean Master порадила 2 ефективних способи миття унітазу (відео)

Американська блогерка під ніком «Clean Master» («Майстриня з чистоти») продовжує дивувати читачів незвичними методами очищення сантехніки, особливо унітазів. Після розповіді про виготовлення спеціального розчину для чищення бруду, вона вирішила розповісти про ще два дивних, але ефективних методи.

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Для першого знадобиться яєчна шкаралупа, кока-кола, сіль та мийний засіб.

Яєчну шкаралупу подрібнити у блендері до однорідної маси, додати кока-колу, 100 мл будь-якого мийного засобу та 1 столову ложку солі.

Налити трохи мийного засобу на забруднені місця, зачекати кілька хвилин і протерти губкою.



Ця суміш, за словами блогерки, відмінно підходить для змивання жиру та застарілих жовтих плям у раковині та унітазі.

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Цим засобом можна чистити раковину, плиту, ванну та унітаз.

Мийний засіб з кока-кола чудово відмиває посуд від накипу. Потрібно нанести розчин на забруднені ділянки та зачекати 30 хвилин. Потім ретельно протерти такі місця губкою.

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Для ще одного способу чищення унітазу знадобляться чотири столові ложки зубної пасти, дві столові ложки рідини для полоскання рота та одна столова ложка гелю для чищення унітаза.

Їх потрібно ретельно перемішайте до однорідної консистенції і нанести на забруднену ділянку. Для посилення ефекту можна покласти на унітаз харчову плівку.

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Потім залишити на кілька годин (тому обробку краще проводити ввечері).

Після цього змити водою, видаляючи при необхідності залишки засобу йоржиком.

Таким простим способом можна позбутися не тільки мікробів, а й вапняного нальоту. Осад зникне, і унітаз виглядатиме як новий.

Це відео, на жаль, записано французькою мовою й без титрів.

Нагадаємо також про ще один спосіб чищення сантехніки від бруду.

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