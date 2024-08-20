«Це було хрещення вогнем»: принц Гаррі шокував відвертістю про Меган Маркл

Принц Гаррі нарешті розв’язав питання з Меган Маркл, яка нібито порушила королівський протокол. Гаррі та Меган, які нещодавно засмутили короля Чарльза своєю витівкою, познайомилися влітку 2016 року, а незабаром після цього їхні стосунки стали надбанням громадськості після поїздки до Ботсвани, пише nzz.ch.

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Протягом наступних двох років Меган інтегрувалася в королівську родину й багато дізналась про британські звичаї, зокрема про королівський гімн і вітальні жести. У 2020 році подружжя вирішило відійти від ролі працюючих членів королівської сім'ї, переїхавши до Лос-Анджелеса у США, щоб виховувати там своїх дітей.

Розпочавши цю нову главу свого життя, вони дали інтерв'ю Опрі Вінфрі, а згодом герцог випустив свої мемуари-бомбу «Запасний», і вони зняли серіал на Netflix, який запропонував небачений раніше погляд на їхнє життя.

Під час зйомок документального серіалу Гаррі спростував заяви про те, що Меган порушила королівський протокол, приєднавшись до сім'ї.

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Говорячи про свою згадку про рух #MeToo на форумі у 2018 році, вона сказала: «Я не знала, що буде табу на розмови про це, але пояснила, що знала про існування протоколу того, як це робиться. Немає такого уроку, [де] хтось каже: «Сядьте так, схрестіть ноги так, використовуйте цю виделку, не робіть цього, зробіть реверанс, одягніть такий капелюх. Так не буває. Тож мені потрібно було багато чого навчитися».

Меган Маркл зазначила, що її ніколи не вчили робити королівський помах або співати національний гімн, вона навчилася сама.

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Покійна королева, як повідомляється, пропонувала Меган навчатися у Софі, герцогині Единбурзької, але її пропозиція була відхилена.

У документальному фільмі звучить голос репортера, який припустив, що Меган «порушила королівський протокол» іншими своїми діями, наприклад, обійнявши школярку в Бірмінгемі у 2018 році.

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Гаррі сказав: «Крім того, з пресою було багато вигаданих протоколів».

Меган тоді описала величезний тиск і увагу громадськості як «хрещення вогнем».

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл і принц Гаррі вирушили до Колумбії.

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