Майже королівський візит: Меган Маркл і принц Гаррі відправилися до Колумбії

Принц Гаррі та Меган Маркл розпочали свій чотириденний тур Колумбією, і це викликало резонанс у королівських колах. Хоча Сассекські більше не є офіційними членами королівської родини, вони продовжують свої гучні тури в королівському стилі, а Колумбія стане їх другою великою поїздкою у 2024 році, пише The News.

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Візит подружжя зосереджений на сприянні цифровій грамотності та обізнаності про психічне здоров’я, а віце-президентка Колумбії Франсіа Маркес підкреслила їхню програму взаємодії з місцевими школами та громадами. Маркес підкреслила, що Гаррі та Меган матимуть шанс поспілкуватися з різними колумбійцями, включаючи людей похилого віку, молодь та жінок, які представляють прагнення країни.

Незважаючи на позитивну місію, загалом тур не був добре прийнятий. Повідомляється, що старший королівський і палацовий персонал був «здивований» рішенням пари продовжити ці напівкоролівські тури.

Королівський автор Том Квінн викликав суперечки своїми коментарями щодо рішення принца Гаррі та Меган Маркл здійснити турне до Колумбії.

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У розмові з Mirror він розповів, що те, що пара прийняла запрошення, викликало «здивування, занепокоєння та роздратування» серед членів королівської сім’ї Великої Британії.

Квін розкритикував Гаррі та Меган за те, що він сприймає як відчайдушну спробу зберегти свій бренд і актуальність, припускаючи, що їхня готовність відвідати Колумбію — країну з одним із найвищих показників вбивств у Південній Америці у 2023 році — свідчить про безрозсудне нехтування власною безпекою.

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Зауваження королівського експерта підкреслюють зростаюче занепокоєння в королівських колах щодо поточної діяльності Сассекських, які відчайдушно намагаються втримати увагу ЗМІ та суспільства.

Раніше повідомлялося, що на думку експерта головна проблема принца Гаррі та Меган Маркл полягає у тому, що вони втратили свій важливий капітал.

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