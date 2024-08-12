41.04 / 41.58 44.87 / 45.53
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Не могла стримати лють і роздратування: експерт про інтерв’ю герцога та герцогині Сассекських

15:15 13 серпня 2024
Меган Маркл. Фото CBS

Королівська коментаторка Анджела Левін поділилася своїми думками про спілкування герцога та герцогині Сассекських під час їхнього виступу на CBS Sunday Morning з Джейн Полі, припустивши, що Меган була «роздратована» після інтерв’ю, пише The Mirror.

Під час розмови журналістка Джейн Полі згадала попередні коментарі Меган про суїцидальні думки, вперше оприлюднені під час інтерв’ю Опри Вінфрі. Хоча Меган зізналася, що була здивована запитанням, сказавши інтерв’юеру, що «не очікувала» цього, Анджела припустила, що після цього вона була далеко не спокійною.

Анджела стверджувала: «Після завершення інтерв’ю вона кричала на продюсерів, дуже, дуже роздратована цими питаннями», додавши: «Меган вважає, що вона контролює все. І не могла стримати свій гнів, свою лють від запитання, на яке не очікувала».

РЕКЛАМА

Далі Анджела пояснила: «Як під час інтерв’ю, так і поза ним, вона ледве стримувалася, коли говорив Гаррі. Вона дивилася на нього такими суворими очима і з таким жахливим виразом обличчя, тому що вона не хотіла, щоб він говорив».

Королівська авторка зробила вражаючий коментар: «Я думаю, що їхні відносини у дуже, дуже поганому стані», натякаючи на нинішню напруженість між принцом Гаррі та Меган Маркл.

РЕКЛАМА

Під час інтерв’ю Меган часто шукала розради в Гаррі, за словами експертки з мови тіла Джуді Джеймс, яка поділилася своїм аналізом з Mirror, зазначивши три важливі жести Меган, які розкрили її внутрішні почуття. Вона зазначила: «Коли Меган ділиться власною історією суїцидальних думок, вона виконує кілька ритуалів, зокрема прибирання волосся та криву, безрадісну посмішку, яка свідчить про те, що вона ввічливо смілива».

Аналізуючи їхню розмову, Джеймс прокоментувала: «Її рука лежить на коліні Гаррі, ніби шукаючи його підтримки, хоча він сидить відносно нерухомо, піднявши голову, дивлячись на її обличчя з чимось схожим на занепокоєння».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, що може покласти край ворожнечі у британській королівській сім’ї.

Фото CBS

395

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

F-16

Два літаки F-16 передали для дуже специфічної ролі — ЗМІ

Карти Таро

Стрільцям — пригоди, Тельцям — стабільність, Овнам — прибутки: індійський Таро-гороскоп на тиждень до 18 серпня

Суд

Закликав вбивати українських дітей: в Україні повідомили про вирок відомому кремлівському пропагандисту

помідори

Помідори з медом на зиму: виходять дуже смачні, цікаві, готуються без оцту

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту