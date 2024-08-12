Не могла стримати лють і роздратування: експерт про інтерв’ю герцога та герцогині Сассекських

Королівська коментаторка Анджела Левін поділилася своїми думками про спілкування герцога та герцогині Сассекських під час їхнього виступу на CBS Sunday Morning з Джейн Полі, припустивши, що Меган була «роздратована» після інтерв’ю, пише The Mirror.

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Під час розмови журналістка Джейн Полі згадала попередні коментарі Меган про суїцидальні думки, вперше оприлюднені під час інтерв’ю Опри Вінфрі. Хоча Меган зізналася, що була здивована запитанням, сказавши інтерв’юеру, що «не очікувала» цього, Анджела припустила, що після цього вона була далеко не спокійною.

Анджела стверджувала: «Після завершення інтерв’ю вона кричала на продюсерів, дуже, дуже роздратована цими питаннями», додавши: «Меган вважає, що вона контролює все. І не могла стримати свій гнів, свою лють від запитання, на яке не очікувала».

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Далі Анджела пояснила: «Як під час інтерв’ю, так і поза ним, вона ледве стримувалася, коли говорив Гаррі. Вона дивилася на нього такими суворими очима і з таким жахливим виразом обличчя, тому що вона не хотіла, щоб він говорив».

Королівська авторка зробила вражаючий коментар: «Я думаю, що їхні відносини у дуже, дуже поганому стані», натякаючи на нинішню напруженість між принцом Гаррі та Меган Маркл.

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Під час інтерв’ю Меган часто шукала розради в Гаррі, за словами експертки з мови тіла Джуді Джеймс, яка поділилася своїм аналізом з Mirror, зазначивши три важливі жести Меган, які розкрили її внутрішні почуття. Вона зазначила: «Коли Меган ділиться власною історією суїцидальних думок, вона виконує кілька ритуалів, зокрема прибирання волосся та криву, безрадісну посмішку, яка свідчить про те, що вона ввічливо смілива».

Аналізуючи їхню розмову, Джеймс прокоментувала: «Її рука лежить на коліні Гаррі, ніби шукаючи його підтримки, хоча він сидить відносно нерухомо, піднявши голову, дивлячись на її обличчя з чимось схожим на занепокоєння».

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Раніше «ФАКТИ» писали, що може покласти край ворожнечі у британській королівській сім’ї.

Фото CBS

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