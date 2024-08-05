Принц Гаррі та Меган Маркл засмутили короля Чарльза своєю останньою витівкою

Король Чарльз, який відмовляється відповідати на дзвінки принца Гаррі, отримав «підтримку» від одного з ключових членів королівської родини на тлі гучного інтерв'ю його сина та невістки Меган Маркл. Фрази цього інтерв'ю потрапили в заголовки газет, пише The News.

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Для тих, хто не в курсі, герцог і герцогиня Сассекські 4 серпня разом виступили на CBS News, обговоривши зростаючий вплив кіберзалякування та простягнувши руки допомоги батькам, чиї діти стали жертвами ненависті в мережі. В інтерв'ю пролунав уривок із сумно відомої передачі Опри Вінфрі, в якій Меган розповідала про боротьбу із суїцидальними думками.

Гучні заяви Гаррі та Меган на шоу Опри і тоді засмутили всю королівську родину і зараз викликали гіркі спогади у монарха. У цій ситуації король Чарльз покладається на сім'ю і особливо на одного з її старших членів, герцогиню Единбурзьку Софі Уессекс.

У розмові з журналом OK! королівський оглядач Дженні Бонд сказала: «Я думаю, ми можемо очікувати, що Софі продовжуватиме або навіть збільшить своє навантаження як ключовий член королівської родини, яким вона зараз є. В останні роки вона по-справжньому заявила про себе і тепер по праву отримує визнання, якого заслуговує».

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Вона додала: «Король значною мірою покладається на невелику групу королівських осіб, які його оточують… особливо після того, як йому поставили діагноз рак, а Кейт теж захворіла. Це, я думаю, як ніколи зблизило його з молодшим братом і Софі».

Раніше експерт розповів, що може покласти край ворожнечі у британській королівській родині.

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