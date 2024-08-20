Сміливо прощайтеся: які речі не варто тримати на кухні

Незалежно від розміру вашої кухні, ви захочете докласти зусиль, щоб спроєктувати простір так, щоб він найкраще відповідав вашим потребам. І перший крок до цього — попрощатися з предметами, яким просто не місце в цій кімнаті, пише southernliving.com.

ВІДЕО ДНЯ

Дорогий килим із ворсом на кухні — це непрактично. Кухня — це місце, де люди інтенсивно рухаються, можуть щось розлити чи розсипати, тому довговічність є пріоритетом. Придбайте краще міцний джутовий килим — він, як відомо, витримує випробування часом, і є багато варіантів, доступних за помірну ціну.

Ваша кухня — це простір для живих речей, тож викидайте штучні овочі чи фрукти в обмін на рослини у горщиках, як-от сукуленти. Більшість кухонь мають для цього достатньо природного світла. Штучна зелень — головна заборона на кухні. Часто такі вироби втрачають свіжий вигляд, здаються старими, особливо коли вигоряють на сонці.

Аромати

Розставляйте свічки та дифузори у вітальні, дамській кімнаті чи у спальні, а не на кухні. «Ці запахи змішуються з природними ароматами їжі, — каже Холлі Хікі Мур з Holly Hickey Moore Design у Далласі, штат Техас. — Виходить забагато запахів!»

РЕКЛАМА

Кухня не місце для телевізора. Тут можна послухати музику з келихом вина та приготувати щось смачненьке. У центрі уваги має бути їжа та сім’я.

Кожному потрібен ящик для сміття десь у будинку, але вам краще не зберігати свій ящик на кухні. Якщо це непотріб, навіщо тримати його в кімнаті, де завжди найбільше людей?

Якщо ви жадаєте декору на кухні, обов’язково зведіть його до мінімуму. Варто зберігати сімейні фотографії та особисті речі в інших кімнатах будинку. Через безлад на ваших кухонних стільницях буде накопичуватися пил.

РЕКЛАМА

Виділити простір для холодильника поза кухнею може бути неможливим для багатьох, але якщо планування вашого будинку дозволяє такий тип установки, це може виявитися надзвичайно корисним. Розташування холодильника в іншому місці зменшує рух людей на кухні, коли хтось готує їсти або миє посуд.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що килими повертаються на стіни, але тільки в одному випадку.

РЕКЛАМА

40

Читайте нас у Facebook