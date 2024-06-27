Килими повертаються на стіни: але тільки в одному випадку

Тривалий час вважалося, що килим на стіні чи не моветон. Найчастіше зняті зі стін килими опинялися на підлозі — під ногами. Але мода циклічна. І ось знову килими в інтер'єрі цінуються все більше, про це свідчать міжнародні виставки дизайну.

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Килим у будинку створює затишок і комфорт. А в холодну пору з ним в оселі тепліше.

Які ж килими зараз у моді? Вони можуть бути будь-якої форми і забарвлення. Дуже цінуються кольори, близькі до природи — зелений, пісочний, теракотовий… У тренді й чорні килими. Але вписати їх в інтер'єр не так просто, як здається на перший погляд.

Що стосується візерунків, виграшний варіант — абстракція.

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Килими на підлозі доречні не тільки у вітальні та спальні. Наприклад, кухню вони зроблять просто розкішною, якщо впишуться за стилем. Щоправда, знадобиться практично щоденний догляд, адже крихти летітимуть зі столу — хочете ви цього чи не хочете.

Що цікаво, килими повертаються і на стіни. Але тільки в одному випадку: якщо схожі на арт-об'єкт. Наприклад, картини. До речі, килими можуть бути навіть портретними. Такі, зазвичай, створюються на замовлення.

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У моді не тільки нові килими, а й вінтажні. Якщо вам дістався килим від бабусі, можливо, він може ще послужити вам чимало років.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв'ю з всесвітньо відомим шведським тренд-аналітиком Стефаном Нільсоном.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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