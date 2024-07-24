У тренді «повільний дизайн» в інтер’єрі: що це таке

У світі, що швидко змінюється, слово «повільний» набуває нових відтінків сенсу. Slow living — філософія стилю, сповненого затишку і вміння цінувати життя в моменті. Візуально і тактильно приємні речі — його основа.

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У цьому стилі не потрібно гнатися за модою. Навпаки, тут цінно зупинити мить і цінувати її. Недільного дня ви прокинулися вранці й опустили ноги на м'який пухнастий килимок або, наприклад, домотканий, який колись привезли з далекої подорожі. Потім йдете на кухню і готуєте каву в турці, що дісталася вам від улюбленої бабусі. Не поспішаючи, наливаєте її в чашку з вишуканої порцеляни.

Килими створюють у домі затишок

У повільному темпі ви помічаєте нові деталі в статуетках, на картинах, сімейних фото…

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Ваш інтер'єр організовано не за чиїмись правилами, а виключно за вашими. У ньому немає показухи і фальші. Купуючи люстру або штори, ви не думаєте про те, дорого чи дешево вони виглядають. Важливо інше, подобаються вони вам чи ні і які емоції викликають.

Уповільнити темп життя, щоб відчути багато його принад, сьогодні намагаються багато людей у світі, особливо ті, хто тривалий час жив у занадто швидкому темпі — в гонитві за успіхом.

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Раніше «ФАКТИ» писали про кольори в інтер'єрі, які дарують енергію молодості.



Фото з альбому Ольги Сметанської

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