Наразі офіційно: Дженніфер Лопес подала на розлучення з Беном Аффлеком

Чутки про розлуження зіркової пари Дженніфер Лопес та Бена Аффлека підтвердилися.

Як пише tabloid з посиланням на TMZ, співачка напередодні подала заяву до Вищого суду округу Лос-Анджелес і вказала 26 квітня 2024 року як дату розриву стосунків. Дженіфер Лопес не повідомляла, чи є в них з Беном Аффлеком шлюбний договір, але джерела кажуть, що немає.

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Фото з Instagram

«Вона дуже старалася, щоб усе вийшло, і у неї розбите серце. Діти є головним пріоритетом, як і завжди», — кажуть особи, близькі до зіркової пари.

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Лопес і Аффлек відновили свій роман у 2021 році. Вперше вони офіційно розлучилася в січні 2004 року і залишалася друзями протягом більше десяти років.

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Фото з Instagram

Після розриву заручин зі спортсменом Алексом Родрігесом, Дженніфер побралася з Беном, вони зіграли розкішне весілля у Вегасі.

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Для Лопес цей шлюб був четвертим, для Аффлека — другим.

Раніше преса звертала увагу на те, що актора сфотографували за кермом автівки у Лос-Анджелесі без обручки. Це сталося через кілька днів після того, як Лопес вийшла на прогулянку Нью-Йорком без обручки.

Фото — скріншот

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