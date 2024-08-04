Офіційне розлучення Лопес і Аффлека займе певний час: названо причину тривалого процесу

Вже зрозуміло, що шлюб мрії між Беном Аффлеком і Дженніфер Лопес добігає кінця. Пара акторів побралася в Лас-Вегасі у 2022 році. Але постійні чвари, останні з яких виникли через рішення Аффлека розщедритися на новий особняк у Лос-Анджелесі вартістю 20 мільйонів доларів, означають, що всі дороги ведуть до одного результату — розлучення, пише видання Marca.

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Однак офіційне розлучення Лопес і Аффлека займе певний час. На це впливає складна історія пари, а також потенційні юридичні проблеми, пов'язані з їхнім шлюбом. Тож спроба зірок розлучитися перетворюється на справжню битву.

Юридичний експерт Ванесса Ллойд Платт розповіла в нещодавньому інтерв'ю Newsweek, що різниця між статками Лопес і Аффлека може серйозно вплинути на Джей Ло, якщо їхній шлюб закінчиться розлученням. Ці питання випливають з повідомлень про шлюбну угоду між ними під час перших заручин у 2002 році.

«Є припущення, що після того, як виникла проблема з першого разу, сторони, можливо, не уклали шлюбну угоду зараз, — сказала Платт. — Це означає, що статки Дженніфер Лопес, які оцінюються в 400 мільйонів доларів порівняно зі статками Бена Аффлека в 150 мільйонів доларів, потенційно можуть опинитися під загрозою».

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Як повідомляється, Лопес була спустошена, коли Аффлек завершив купівлю свого нового особняка, розглядаючи це як останній удар у шлюбі. Бен, можливо, не мав шлюбного контракту в стандартному юридичному розумінні, але мав певні обмеження.

Платт розповіла Newsweek, що умовою розлучення Аффлека і Лопес може стати post-nup (післяшлюбний контракт), який захистить величезні статки обох знаменитостей. А враховуючи, що їхній шлюб був недовгим, і Лопес, і Аффлек будуть дуже зацікавлені в тому, щоб підтримувати свій гучний спосіб життя якомога ближче один до одного.

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«Чи будуть сторони продовжувати шлюборозлучний процес, чи вирішать замінити його на післяшлюбну угоду, щоб захистити активи та рухатися далі у своїх стосунках, можна лише обмірковувати», — сказала вона.

Раніше повідомлялося, що Бен Аффлек збирається влаштувати грандіозну вечірку з нагоди розлучення.

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Фото Getty Images

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