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«Був сумний»: Бен Аффлек «відповів» на чутки про розлучення з Лопес

21:45 10 серпня 2024
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес

Після місяців нескінченних чуток і повідомлень, схоже, що шлюбні стосунки Бена Аффлека і Дженніфер Лопес наближаються до закінчення. У цей складний для подружжя час за їхнім життям пильно стежили папараці.

Кожен крок зіркової пари був зафіксований та детально описаний. Здається, останнім часом це відбувається більше, ніж будь-коли. І зараз Бен Аффлек зробив ще один крок, який потребує розшифровки, повідомляє marca.com.

Актора побачили за кермом автомобіля в Лос-Анджелесі, й всі помітили, що на ньому не було обручки. Це сталося через кілька днів після того, як Лопес вийшла на прогулянку Нью-Йорком без обручки. Судячи з усього, шлюб, безумовно, скоро розпадеться, і зараз вони, можливо, грають у психологічну гру.

Більше занепокоєння у шанувальників Аффлека викликало те, наскільки похмурий вигляд він мав під час фотографування. Бен прямував на зйомки одного зі своїх майбутніх фільмів, коли його помітили. Принаймні на одній з фотографій він був сумний.

Раніше повідомлялося, що офіційне розлучення Лопес і Аффлека триватиме певний час.

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